-El 2 de abril se celebra un año más el día mundial del autismo, ¿cómo llevan sus niños esta situación de permanecer en casa?

-No lo llevan muy bien, es difícil de llevar, puesto que son niños de rutinas que se ven alterados. Y es que, el confinamiento en casa puede producir una respuesta emocional y conductual variable según las características de la familia y de la persona con TEA. Las familias tienen que lidiar con una doble dificultad, ya que tienen que evitar el aumento de conductas repetitivas, disruptivas o de ansiedad, para ello lo que mejor funciona es distraer y ocupar a la persona con TEA para poder pasar las horas de la mejor forma posible y evitar la descompensación de su conducta. Para ello, es muy importante seguir una misma rutina y horario, las actividades deben ser variadas, hacer ejercicio, ser flexibles, permitir conductas de regulación emocional y, en la medida de lo posible, mantener el horario habitual respetando el sueño y la alimentación.

-Estos días hemos visto que madres y padres que salen a la calle con su niño con autismo porque lo necesitan y son insultados. ¿Cómo pueden ser reconocidos para evitar esta situación?

Esto ocurre porque a nuestros niños físicamente no se les nota su discapacidad y tampoco pueden ponerse las mascarillas (no les gusta tener elementos externos en la cara), por lo que hemos optado porque los padres se pongan una prenda o un pañuelo azul para que los reconozcan. Debemos ser conscientes de que los niños con autismo se aíslan, se meten su mundo y pueden incluso llegar a lesionarse a ellos mismos, por lo que llega un momento en el que necesitan salir. De hecho, gracias a la comprensión institucional se ha publicado un BOE que contempla que las personas con autismo pueden salir a la calle con un acompañante por necesidad, respetando siempre las medidas de seguridad para evitar el contagio, por supuesto.

-La labor de ALTEA mejora la calidad de vida de los niños con autismo pero, ahora ¿cómo están actuando?

Lo hacen de forma telemática, nos hemos ajustado a la nueva situación y damos las sesiones de terapias online, tanto con el niño como con los padres, para darle pautas de actuación. También damos sesiones de deporte por esta misma vía, para que toda la familia pueda participar conjuntamente y mantenerse activa. Y esto es solo el principio, estamos destinando muchos esfuerzos por diversificar tareas telemáticas para facilitar a nuestros socios este periodo de confinamiento.

-En vista de esta situación que se está viviendo y siendo el día internacional del autismo, ¿cómo lo celebran este año?

-Debido a que estamos recluidos en casa y no podemos celebrar nuestro gran día como nos gustaría tal y como estaba planteado, que era realizando la II Runner Fashion, la Carrera Azul por el Autismo en Almería, hemos decidido celebrarlo de la forma más humana posible: ayudando a los que ahora más lo necesitan. Socios y familiares de la asociación llevamos más de una semana recogiendo y recaudando material de seguridad, mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos y demás material para hospitales, residencias e instituciones que están en primera línea de batalla. Esto lo estamos realizando gracias al sector agrícola que prefiere mantenerse en el anonimato. Hemos conseguido cientos de equipos de alta seguridad para el hospital del Poniente y para el Complejo Hospitalario de Torrecárenas. Además de equipos a Huercal Overa, ayer estuvimos en el Toyo y hoy volveremos otra vez a llevar máscaras de seguridad a sanidad. Todo ello incluyendo a bomberos, guardia civil, policía... También estamos haciendo trajes impermeables gracias a la colaboración de los socios de ALTEA desde sus casas. Queremos felicitar a los que nos ayudan y a los que nos defienden, que tienen que estar en pie, con fuerzas, con ánimo y con energía, ya que esto va para largo. Es momento de hablar de personas, de CODID-19 y ayudar a cada persona y cada colectivo de la mejor forma que podamos. Esta será la mejor forma de celebrar nuestro día, ayudando a los que tanto se exponen y que son nuestros granes héroes, esos médicos y enfermeros que están en primera o segunda línea de batalla en esta guerra contra el Coronavirus.

-Se están animando otras asociaciones de España a hacer cosas similares, ¿Cómo surge esta idea?

-Esto surge porque mi marido es agricultor y se da cuenta de que tiene unas máscaras de seguridad apropiadas. Hablando con un amigo médico y otro amigo agricultor, se dan cuenta de que esas máscaras son las mejores que hay en España para las UCI, donde hay COVID-19 básicamente. Con esta idea en mente y viendo que en su propia finca tiene este material, llama a varios almacenes y a varios amigos, compra todo lo que puede de su propio bolsillo y anima a otros amigos a hacer lo mismo. Se hace una recolecta y vamos mandando estos equipos, en principio a Madrid y, en la actualidad, a los hospitales del Poniente, Torrecárdenas. Huercal Overa, entre otros. También se han entregado en residencias, como en la de Viator, que tenía un foco importante, en la de Illar y en la Virgen del Rosario de Roquetas de Mar. En estas semanas para ayudar creemos que lo mejor que se puede hacer es esto desde nuestras casas. Aprovecho, para hacer un llamamiento a todos los agricultores que tiene gafas de protección o de obra en las fincas, mascarillas, etc, este no es un momento para tenerlas allí, sino para donarlas a los que más lo necesitan y más se exponen. Hay que tener en cuenta que cuando alguien se expone y llegan a su casa, no saben si se han contagiado del COVID-19 o no y esto puede hacer que esto se alarge. Ellos lo están dando todo y se merecen que cada uno de nosotros aportemos todo lo que podamos.

¿Cómo están siendo estas donaciones?

Las instituciones que quieran consultar este tipo de donaciones pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de ALTEA. Si, por ejemplo, alguien tiene un amigo médico al que quiere ayudar, nosotros nos ocuparíamos de la logística y facilitaríamos el procedimiento. Los agricultores siempre han estado ayudando cuando han tenido que ayudar, todos ellos están trabajando y no en sus casas, todo ello para que la gente de Europa pueda seguir teniendo productos de primera necesidad, además de las envasadoras que están acudiendo a trabajar. En general, el sector agrícola en Almería es ejemplar y en esto tenemos que ser mucho más ejemplares aún, ayudando con lo que pueda contribuir cada uno. Un mono de desinfección sin estrenar de un invernadero, una máscara, cualquier cosa que haya sobrado de esta campaña puede servir. Tenemos muchas ganas de seguir ayudando y necesitamos vuestra ayuda, porque a quienes más necesitamos en pie, fuertes, con salud y trabajando son a nuestros sanitarios, no sólo los médicos, sino a los enfermeros, celadores, a todos y en todos los hospitales posibles. Evidentemente siempre se sigue un orden de prioridad en función de la calidad de los materiales, las mascarillas FPP3 son paras los que se encuentran en primera línea de batalla y las FPP2 para los de segunda línea. Creemos que ya hemos mandado suficiente material fuera de la provincia de Almería y que ahora toca centrarnos en ella, siguiendo las recomendaciones de los propios delegados sindicales y médicos, en función de la línea que ellos nos ofrecen de prioridades.

-Ha habido polémica en los medios por las funciones de algún hospital, ya que no han sido las adecuadas para este tipo de ayudas. ¿Qué tiene que decir la asociación?

-Nosotros lo único que tenemos que decir es que estamos como personas y como asociación súper orgullosos de la gestión que ha hecho la delegación y la secretaría general de salud en la provincia de Almería. Creo que están gestionando el tema de una manera formidable. Nuestro contacto con ellos y nuestra participación creemos que puede servir de ejemplo para el resto de España, aunque siempre se pueden seguir mejorando cosas. Felicitamos a las direcciones de los hospitales de Torrecárdenas y Huércal-Overa. Si ha habido alguna persona con algún puesto destacado que no ha hecho bien sus funciones o ha habido algún error, siempre se puede subsanar y mejorar, rectificando a tiempo. Estamos muy orgullosos de cómo están respondiendo las direcciones de Torrecárdenas, los hospitales de Huércal-Overa y el Poniente, los sindicales y la dirección provincial de salud, todos están llevando a cabo un trabajo ejemplar. Por nuestra parte, todo el material que estamos recibiendo está acabando en las manos de los profesionales, de aquellos que lo están dando todo. Tenemos las pruebas de cuando llega, cómo llega y a quién llega.

-Es una idea muy particular celebrar el día del autismo de esta forma.

Nosotros sólo estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Esto lo estamos haciendo por la reacción en cadena que puede haber. Si todos los agricultores miramos en los armarios, taquillas, almacenes, cortijos y fincas y, echamos un vistazo a lo que nos sobra o nos puede sobrar y lo ponemos a disposición de los profesionales que lo están dando todo por nosotros, podemos conseguir un gran resultado. Creo que esto es el principio de algo más grande, los mejores equipos de seguridad están en la provincia de Almería, en manos de agricultores para realizar sus trabajos cotidianos y con las marcas homologadas. Desde ALTEA pedimos humanidad y solidaridad. Nosotros estamos aquí para ayudar y garantizamos que todo llega a los sanitarios y que llega en cuestión de horas. La delegación ha puesto facilidades y los sanitarios lo están haciendo genial. Somos conscientes de que muchos agricultores tienen mejores equipos de seguridad en las fincas que los que tienen en IFEMA. Por lo que ahora nuestros aparatos tienen que ser para esos sanitarios que los necesitan, no para nosotros.

-¿Cómo se puede apoyar a las personas con autismo?

-Con el fin de crear conciencia social se propone que todo el mundo salga a sus balcones a aplaudir vestidos de azul y con una linterna de los móviles encendidas para hacer mención a la presencia del autismo y por supuesto agradecer a las personas que están luchando en primera línea esta batalla. Y sobre todo ALTEA pide una total comprensión con el tema de las salidas, puesto que son por necesidad y no por placer, además de que siempre se realizan respetando las medidas necesarias para evitar el contagio.