ADIF ofrece la cesión de las estaciones de Benahadux, Doña María y Abla

Las estaciones de tren de Doña María, Benahadux y Abla han sido ofrecidas esta semana a los tres consistorios por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para que las rehabiliten, pongan en valor y puedan tener un uso social o cultural. Después del anuncio de este periódico de los planes del departamento de Tráfico Sur de ADIF para jubilar los tres históricos edificios y sacar los gabinetes de circulación a un nuevo módulo que se construirá junto a las actuaciones estaciones, los ayuntamientos de Benahadux y Doña María iniciaron contactos con el ente estatal dependiente del Ministerio de Fomento para impedir que se sigan deteriorando con su cierre y acabaran siendo abocadas a su demolición por el estado cada vez más ruinoso que presentan. La respuesta de ADIF no se hizo esperar y el gerente del área de Patrimonio y Urbanismo Sur, Fernando Gómez Gallego, ha cursado esta semana una visita a los tres municipios para ofrecer la cesión de las instalaciones que se quedaron sin actividad a pesar de que siguen circulando los trenes en dirección a Madrid y Sevilla. La situación se encuentra en fase aún embrionaria, si bien, para los tres consistorios lo importante ha sido la predisposición del ADIF a dejar a los ayuntamientos que decidan si quieren mantener su cierre o por el contrario darle vida. Tanto Benahadux como Doña María ya han comunicado que pretenden asumir estos inmuebles para que sean dotaciones municipales de uso público, mientras que Abla no tiene claro si solicitar la cesión de momento.

En las próximas semanas se van a realizar obras para modernizar el cuadro de mandos sacándolo del edificio de viajeros a otro que sería un módulo prefabricado o caseta de planta baja y una vez que se complete el traslado de los gabinetes de circulación ya podría iniciarse el trámite para la cesión. El periodo podría oscilar entre los 20 y 25 años, si bien ADIF no está dispuesta a perder la titularidad por si se dieran planes ferroviarios de futuro en los que necesitaran de su reapertura. En Benahadux, por ejemplo, lleva sobre la mesa la necesidad de un cercanías entre los municipios del Bajo Andarax, lo que obligaría a tener la opción de mantener la estación u optar por la construcción de una nueva. "La antigua estación se queda con nosotros", comunicó a través de redes sociales la alcaldesa, María del Carmen Soriano, el miércoles al finalizar el encuentro con ADIF.

La regidora de Las Tres Villas, Virtudes Pérez, quiere ir más allá de la terminal de pasajeros y va a proponer a esta entidad pública empresarial que también le ceda o venda los solares y terrenos del poblado minero surgido a finales del siglo XIX junto a la estación de Doña María-Ocaña para darle salida al mineral. Es más, se ha creado incluso una plataforma ciudadana en defensa del viejo inmueble e inició la recogida de firmas al conocerse que ADIF iba a dejar sin utilidad la terminal. "Vamos a plantear la compra de la estación para usos culturales y del poblado minero con vistas a la puesta en funcionamiento de un complejo turístico con el que crear riqueza y empleo", asegura la alcaldesa. No hay que olvidar que la romería ferroviaria de la Virgen de Fátima en Doña María es una tradición más que arraigada en la comarca y el consistorio de Las Tres Villas garantizaría así su continuidad e incluso se podría asociar el edificio a la festividad como sede.

El primer edil de Abla, Antonio Ortiz, entiende que al no ubicarse en una vía verde y estar situada fuera del núcleo urbano no encuentra hoy demasiada viabilidad a la cesión que le ha planteado el ADIF. No obstante, lo estudiará con el equipo de gobierno y se abordará con los vecinos en los próximos meses antes e pronunciarse cuando les vuelvan a llamar. Técnicos del ente ferroviario tienen previsto visitar la estación para abordar las actuaciones de modernización y para analizar el estado del inmueble. Si la cesión es posible, al igual que ocurriría con las de Doña María-Ocaña y Benahadux, se pondría sobre la mesa las condiciones, aunque ya han dejado claro que la inversión para su rehabilitación correrá a cargo de las arcas municipales. El ADIF completó hace unos días la firma del convenio para el uso de las edificaciones y terrenos de la traza ferroviaria en la estación de Huércal-Overa con el consistorio con el fin de destinarlos a nuevas dotaciones públicas y servicios complementarios a la vía verde. En Loja, sin embargo, se optó por la demolición de la terminal por la falta de interés local y después ha sido duramente criticado.