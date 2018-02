(2-1) El CD Ejido pierde en Écija en el descuento

El CD El Ejido cayó en su visita al feudo del Écija Balompié y vio cortada su racha de tres encuentros consecutivos sumando. Los almerienses, después de una buena primera mitad en la que, pese a tener el mando no fueron capaces de hacerlo visible en el tanteador, se vieron sorprendidos por su rival en el arranque de una segunda mitad en la que las ocasiones claras para los ejidenses brillaron por su ausencia. A pesar de ello, los almerienses lograron el empate y cuando parecía que el partido acabaría con 1-1, el colegiado pitó un penalti a favor de los locales.La primera adversidad de la jornada la tuvo Alberto González minutos antes de comenzar el encuentro. El lateral zurdo Álvaro Ocaña, que volvía a la convocatoria y a la titularidad, se lesionó durante el calentamiento previo y el técnico malagueño tuvo que cambiar de planes. Dio entrada a Carralero de inicio para un encuentro en el que, tras una fase de tanteo, el dominio y las ocasiones, pese a no ser muy claras, cayeron del lado ejidense. La primera oportunidad destacable para los almerienses llegó en el minuto 37, en una contra en la que Emilio Cubo centra al área desde la derecha y Pino la deja de cabeza para la llegada de Velasco. La defensa se adelantó cuando el celeste estaba dispuesto a poner el balón entre los tres palos.No sacó tampoco provecho el cuadro del Poniente de las numerosas jugadas a balón parado que protagonizó en una primera mitad en la que terminó haciendo todo un monólogo en su recta final y en la que rozó el 1-0. Pudo llegar a falta de un minuto para el tiempo de descanso, en una jugada personal de Carralero, que se marchó de tres jugadores en el área local, pero su disparo con la diestra se fue rozando la escuadra. Buena primera mitad de los almerienses, trabajando bien en defensa, con dominio en el juego pero carentes de mordiente y de efectividad a balón parado.Tras la reanudación, viendo el panorama, el entrenador astigitano dio entrada a Abraham, que dio alas a los locales y los activó de una forma considerable. De hecho, el conjunto sevillano se adelantaría en el marcador en el minuto 54’. Anotó Juan Delgado tras recoger un rechace del meta Cristian, que paró la primera pero no pudo hacer nada ante el segundo disparo de Delgado, con un gran despiste de la defensa ejidense.Los de González se lanzaron a por el empate, con la entrada de Javilillo y Echu como refresco en ataque. La insistencia de los ejidenses dio su fruto en una jugada ensayada, tras un lanzamiento de falta desde la banda derecha que cayó al corazón del área, y tras un barullo, Velasco hizo el empate en el minuto 74. Con el 1-1, el partido entró en una dinámica de interrupciones y las ocasiones brillaron por su ausencia, aunque los locales gozaron de un mano a mano que Cristian paró a a Ezequiel en el 83’. Sin embargo, nada pudo hacer el cancerbero celeste en la pena máxima que transformaría ese mismo jugador a un minuto del final de un duelo que parecía condenado al reparto de puntos.