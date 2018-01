El CD Ejido pierde desde el punto de penalti

El Club Deportivo El Ejido volvió a probar ayer el amargo sabor de la derrota en su feudo, algo que solamente había ocurrido antes el pasado 22 de octubre ante el Extremadura (1-3), tras perder por 0-2 frente a un Real Murcia que fue de menos a más y que se vio favorecido en varias jugadas clave por las decisiones arbitrales. Para colmo, el día que más gente se ha visto en la grada de Santo Domingo en lo que va de campaña liguera, los ejidenses encadenaron, por primer vez este curso, dos jornadas sin sumar punto alguno. En blanco. Y es que los almerienses perdieron el rumbo del partido con dos mazazos del Real Murcia desde el punto de penalti nada más comenzar una segunda parte que tuvieron que afrontar casi en su totalidad con un jugador menos tras la expulsión de Gianfranco.Sorprendió el once inicial de Alberto González, que ya avisaba el viernes en su habitual rueda de prensa que esta era la semana en la que menos claro tenía su alineación. La baja por sanción de Javi Hernández y las dudas de Alfonso, Emilio Cubo y Ocaña, que al final también se convirtieron en ausencias, modificaron el dibujo de un equipo celeste en el que debutaba, en el eje de la zaga junto a Arregi, Álex Sánchez, jugador ejidense de 19 años de edad del Berja CF que procede de la cantera del Málaga aunque dio sus primeros pasos como jugador en las categorías base del Poli Ejido. Arriba, Velasco volvía a la banda derecha y el entrenador malagueño apostó por Antonio Pino para enlazar en punta con Samu Corral y presionar aún más a la defensa de un Real Murcia que llegaba mermado a Santo Domingo, donde regresaba, 12 años después, José María Salmerón como técnico visitante a la que fue su casa.Conun ambiente más caluroso de lo habitual en las gradas, más pobladas de aficionados locales que de costumbre gracias a que ayer se presentaban oficialmente todos los equipos del club del Poniente ejidense, y con una multitud de seguidores granas en preferencia, dio comienzo el partido entre el mejor local del Grupo IV y el tercero que saca más frutos a domicilio, compartiendo el objetivo de sumar un triunfo que les metiera en esa zona de equipos con opciones de dar caza a un play off que estaba más cerca para los murcianos. Los celestes salieron muy concentrados, asentados sobre el terreno de juego, sin prisas, haciéndose poco a poco con el control ante un rival que les dejó hacer, que esperaba su momento para sorprender a la contra aprovechando la velocidad de Elady y Jordan, pero los locales estuvieron contundentes en defensa.También lo estuvieron los murcianos, de más, en todas su líneas. Comenzaron el choque con dureza, muy acelerados, aunque el colegiado fue algo permisivo al respecto con los foráneos.El primer disparo a puerta de los ejidenses fue en el minuto 15, con un golpeo de Rodri desde fuera del área, tras un despeje hacia fuera del área de los granas, que se marchó alto. La primera clara para los de Salmerón fue en el 25’, en un mano a mano clarísimo de Pedro con Gianfranco que supo solucionar a la perfección el guardameta argentino. Y cinco más tarde la tendrían los celestes. En una contra, Samu Corral dejó el balón de tacón a Pino, que llegaba desde atrás, y éste se internó en el área para enfilar la meta murcianista, pero decidió asistir a Javilillo, que se encontraba en el corazón del área libre de marca, solo para empujarla, pero llegó Mateos como una bala para robar el balón cuando el capitán ejidense se disponía a rematar. Fueron las dos ocasiones más claras de una primera parte en la que el CD El Ejido parecía empezar a acusar más el cansancio de la intensidad con la que se estaba desarrollando el juego y casi le cuesta un susto en los últimos minutos, tras las ocasiones de Elady (43’) y Pedro (44’). Necesitaba el tiempo de descanso al que se llegó con el empate inicial. Todo cambió de forma drástica para el CD El Ejido en los primeros compases tras la reanudación. Jean Calvé se lanzó a defender una internada en el área por parte de Elady y el robarle el balón el murcianista se fue al suelo, señalando el colegiado un polémico penalti que transformaría el propio extremo visitante en el minuto 49. Casi sin tiempo para recuperarse a este jarro de agua fría para los almerienses, Caparrós Hernández señaló otra pena máxima a favor de los foráneos en el 53’. Gianfranco salió al corazón del área para atrapar el balón por alto y clavó la rodilla en la espalda de Pedro,el colegiado lo vió claro. Penalti y expulsión del meta celeste, que se marchó hundido y haciendo un gesto de disculpa a la grada, pese a que no fue un acto reflejo involuntario. El propio 9 hizo el segundo para el Murcia ante Cristian, que entró por Samu Corral.El duelo estaba muy cuesta arriba para los ejidenses, aunque no cesó en su empeño de acortar distancias. En el 72’, Velasco lanzó una falta que tuvo que despejar a córner Biel Ribas. Los murcianos rondaban el tercero, siendo salvador Cristian del mismo en el 84’ en un mano a mano con Chamorro. Podía caer en cualquier momento, pero los diez jugadores celestes que quedaban sobre el terreno de juego se dejaron la piel, pese a las adversidades, y murieron con las botas puestas en un partido en el que fueron condenados por errores propios puntuales y por dudosas decisiones arbitrales.