El CD Ejido sigue fuerte en casa

Volvió a cambiar su once Alberto González, obligado por la baja por acumulación de tarjetas de Emilio Cubo y las lesiones de Mango y Carralero, además de que era el tercer compromiso liguero para los ejidenses en siete días. El malagueño pasó al lateral zurdo Javi Hernández al centro de la zaga, dejó en banda derecha de inicio a Paquito en un ataque en el que Javilillo goleador en casa del UCAM Murcia, volvía a ser la referencia, y Cristian Arco volvía bajo palos. Y de nuevo las rotaciones fueron efectivas, como en los dos encuentros anteriores en una semana frenética pero que estaba siendo muy fructífera para los almerienses, que ganaron el domingo al Melilla (1-0) y empataron el miércoles a domicilio ante el UCAM (1-1). Solamente quedaba poner el broche de oro con una victoria en el tercer domingo consecutivo jugando sobre el césped de Santo Domingo.Poco tardó el cuadro del Poniente en dejar claras su intención de volver a convertir su feudo en un auténtico fortín. Los celestes no dejaron respirar a su rival, ejercieron una presión asfixiante desde el inicio y encontraron su premio. Alfonso se hizo con el esférico al borde del área, se aprovechó de un error defensivo visitante, internándose en el área, y se plantó solo ante Joaquín, al que batió de tiro cruzado cuando corría el minuto 7. Las cosas empezaban más que bien para los locales ante un Villanovense que enseñó por primera vez los dientes arriba en el 9', con un disparo de Dieguito que dio en un defensor ejidense y se fue a córner. En el despeje de ese saque de esquina, Javi Hernández casi marca en propia puerta. Fue el primer apuro del duelo para los almerienses, que siguieron imponiendo el ritmo del choque ante un oponente que, ya detrás en el marcador, se activó. En el 22', Allyson tuvo una doble ocasión clara de gol, pero no estuvo acertado en ninguna.Los que sí se mostraron efectivos fueron los del Poniente, que en el 32' aumentaron su ventaja en el tanteador. Velasco aprovechó un buen pase de Paquito al área para batir con un tiro raso por bajo a Joaquín. Segunda ocasión clara de los ejidenses y segundo tanto. La eficacia volvía a darse la mano con el CD El Ejido en un partido que se marchó al descanso con el 2-0 favorable a los locales, aunque Dieguito, uno de los más peligrosos del conjunto extremeño, estuvo cerca de recortar distancias en el 44' con un disparo cruzado, escorado en la parte derecha de la meta local, que se fue rozando el palo. Los de González reanudaron el partido con la misma intención de llevar el mando e imponer su ritmo, pero con el paso de los minutos fueron perdiendo fuelle, debido al cansancio, ante un rival que se lanzó a la desesperada en busca de un gol que les metiera en el partido. Y lo lograron. Penalti de Manu Sánchez, que no tuvo su día, a Espín, que se encargó de transformar en el 2-1 Elías en el minuto 53. A partir de ahí tuvo su tramo de ciertos apuros el cuadro almeriense, aunque Lolo González, con un golazo desde el borde del área en el 73', dio nuevamente más tranquilidad a los locales. El mediocentro se hizo con un balón de rebote y soltó un potente disparo que sorprendió al meta foráneo. Con el 3-1, el Villanovense puso toda la carne en el asador para tratar de enmendar un duelo que el CD El Ejido, que ya jugaba con cinco defensores, estaba ganando con justicia. Los almerienses jugaron la recta final con cierta comodidad, con dos buenas ocasiones de Echu. Sin embargo, sería Lolo González el que firmaría el 4-1 en el descuento con un disparo raso ajustado al palo desde el borde del área.