Marbella, territorio 'amigo'

La expedición del Club Deportivo El Ejido partirá hoy hacia tierras malagueñas para afrontar su próximo compromiso liguero, el que tendrá mañana a partir de las 12:00 horas frente al Marbella Fútbol Club, y lo hará con cuatro jugadores en sus filas que conocen muy bien el Municipal marbellí. Los celestes Álvaro Ocaña, Emilio Cubo, Lolo González y Fernando Velasco son viejos conocidos de la afición de un cuadro de la Costa del Sol en el que los cuatro militaron años atrás, aunque viviendo cada uno experiencias distintas durante sus respectivas etapas en la entidad de la provincia de Málaga.

"Prácticamente me hizo debutar en Segunda B. Estuve medio año en Socuéllamos pero apenas jugué y en el Marbella, pese a las lesiones que tuve, pude jugar más de 20 partidos y sentirme jugador de fútbol", comentaba Cubo esta semana en una entrevista para marbella24horas.es. El lateral derecho malagueño militó en el Marbella en la 2015-2016 y el pasado curso ya jugó como foráneo ante los banquillos, al igual que su actual compañero Ocaña, que vistió la elástica marbellí también el mismo curso que su paisano. El de Teba se muestra "contento por poder volver. Allí se portaron muy bien conmigo los compañeros y la afición" y no se olvida de la derrota por 1-0 que sufrieron la campaña pasada en su visita al Municipal, donde este año esperan sacar mejor resultado los de Alberto González frente a un oponente que es cuarto clasificado, con tres puntos más que los almerienses.

Especial y lleno de simbolismo será el regreso a terreno marbellí para Velasco. Como jugador del Marbella FC, militando en sus categorías inferiores, disputó su último partido el 25 de abril de 2004 ante el Betis B. Sin embargo, su único choque como visitante en el campo marbellí tuvo lugar hace exactamente diez años, el 25 de noviembre de 2007. Aquel día, el interior derecho visitó el campo como jugador del Lucena. El cordobés reconocía que en el momento que se produjo su salida del Fuenlabrada "estudié las propuestas que tenía, que eran varias y ninguna del Marbella. El proyecto de El Ejido, que es a 2-3 años, me convenció y por eso acabé aquí". La llamada del conjunto marbellí, que lleva mostrando interés en el jugador varias temporadas, llegó por tanto tarde, "es verdad que hablé con Jorge pero ya me había comprometido con El Ejido".

El último en salir de la entidad blanquilla fue el mediocentro Lolo González, que cambió Marbella por El Ejido este pasado verano. "Va a ser un partido especial. Pasé un año bueno, que pintaba bonito pero que por desgracia no salió". El gaditano guarda "mucho cariño a la ciudad, al club, a los compañeros y a la afición", aunque reconoce que le sorprende que en los últimos partidos fuera silbado por parte de la grada "me da mucha pena y es algo que no entiendo, pero esto es fútbol y tengo que respetar las opiniones de todos". Habrá que esperar para ver como es recibido mañana y si Marbella es territorio amigo para sus cuatro exjugadores que actualmente defienden el escudo ejidense.