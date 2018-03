Obligado a mejorar como foráneo

Preocupa, y mucho, el bajón clasificatorio que está protagonizando el Club Deportivo El Ejido desde prácticamente el comienzo de una segunda vuelta en la que destaca, sobre todo, la pérdida de fortaleza como local de un conjunto celeste que ha sumado solamente dos puntos de los últimos doce que ha habido en juego sobre el césped del Estadio Municipal de Santo Domingo, donde los fieles seguidores del conjunto del Poniente almeriense no celebran una victoria desde que el pasado 7 de enero se ganara al Jumilla por 5-0. Desde entonces, el equipo que dirige Alberto González ha dejado escapar los puntos más importantes, los de casa, en los que había basado su fortaleza de cara a cumplir su objetivo de lograr la permanencia cuanto antes e incluso aspirar a metas mayores.

Las cosas no están saliendo como se esperaba. El CD El Ejido está a cuatro puntos del descenso directo y a solamente tres del puesto de promoción por no descender, lo que le deja prácticamente sin margen de error en su reto de no complicarse más la vida en esta fase clave de la temporada. Para ello, para evitar naufragar por posiciones que le hagan recordar demasiado a la Tercera División, el conjunto celeste, tras su bajón notable en Santo Domingo, está obligado a mejorar como visitante y contrarrestar sus malas cifras en casa en las próximas dos semanas, en las que encadenará dos duelos a domicilio. El reto será más que difícil, ya que Extremadura y Melilla serán los dos oponentes en mitad de un mes de marzo en el que los ejidenses podrían estar jugándose su futuro en la categoría, ya que de no mejorar su dinámica y caer en puestos de descenso, podría lastrar muchísimo la motivación de los jugadores para las restantes ocho jornadas ligueras.

En la plantilla ejidense son conscientes de que espera un final de campaña muy complicado, sobre todo porque de las diez citas que quedan por jugar, seis tendrá que afrontarlas el cuadro almeriense lejos de Santo Domingo. Extremadura, Melilla, Villanovense, Córdoba B, San Fernando y Las Palmas, en la última jornada, son las visitas que tiene que realizar aún el CD El Ejido. Mientras, ante su gente, donde no ha dado la talla últimamente, sobre todo si se compara con la primera vuelta, los del Poniente recibirán UCAM Murcia, Mérida, Marbella y Granada B. El verde ejidense acogerá la disputa hasta final de curso de una docena de puntos que los de González deberán tratar de sumar por completo, aunque para optar a ello el equipo celeste debe recuperar su confianza y su juego, hacer que retorne esa fortaleza que le convirtió en uno de los mejores locales del Grupo IV durante la primera vuelta.