En marcha el reto de los 2.000

Atendiendo a los números, sin tener en cuenta el juego ni las sensaciones, el Club Deportivo El Ejido es, compartiendo dicha etiqueta con el Betis Deportivo, el peor equipo a domicilio de todo el Grupo IV. En una decena de encuentros que ha disputado lejos de casa, los celestes han sumado solamente cinco puntos, resultantes de otros tantos empates, ya que es el único conjunto que aún no sabe lo que es ganar como foráneo. Curiosamente, este pobre bagaje a domicilio choca con las cifras del cuadro celeste en su feudo, donde ha perdido solamente un encuentro de once y en el que ha logrado prácticamente todos los puntos que le están asentando en la zona media-alta de la tabla clasificatoria.

Conscientes de lo importante que es seguir siendo el mejor local del Grupo IV, de cara a cumplir sus objetivos, y teniendo en cuenta que la campaña de abonados en esta segunda vuelta está siendo más que poco fructífera, ha surgido una iniciativa en redes sociales que reta a los aficionados ejidenses y al propio club que dirige Pierre Mevy a llevar este fin de semana a las gradas de Santo Domingo, para recibir al Real Murcia, a un mínimo de 2.000 espectadores, es decir, el doble de asistencia de lo habitual en la parroquia del Poniente almeriense.

Este sano desafío a los aficionados ejidenses se lanzó en el Twitter de @ForzaPoliEjido

El pasado 9 de enero se empezó a mover un tuit por las redes sociales en el que aparece un escrito en el que se pide a cada abonado que lleve al campo en el próximo partido como local a otra persona que no lo sea y convencerle de que "va a pasar un buen rato". Además, dicho texto, surgido del perfil @ForzaPoliEjido, se propone a la entidad que dicho esfuerzo se vea recompensado con algún incentivo como sorteos, lanzamiento de balones a la grada, 20% de descuento en artículos del club o pagar un 5% menos en el próximo abono, entre otras ideas. Pese a que la publicación no ha llegado a hacerse viral en Twitter entre los seguidores ejidenses, sí es cierto que ha tenido una acogida notable bajo la etiqueta #Reto2000enSantoDomingo, destacando que incluso el presidente del CD El Ejido, en una entrevista concedida a este medio y publicada el pasado sábado, dijo que estará contento "el día que podamos decir que en Segunda B tenemos 2.000 personas en Santo Domingo. Ese es el reto y hasta que se cumpla no me satisface".

Y es que, pese a que Mevy también reconocía que se esperaba esa dificultad a la hora de llenar las gradas, los datos en relación a la asistencia de público a Santo Domingo esta campaña están siendo casi preocupantes. La entidad, aunque ha puesto en marcha varias iniciativas a lo largo del curso, no da con la tecla para enganchar a los ciudadanos ejidenses al proyecto celeste. Santo Domingo está teniendo una entrada media de poco más de 1.000 personas, siendo el choque ante el Cartagena el más destacado por el momento con unas 1.400, mientras que la entrada más pobre se obtuvo ante Las Palmas Atlético con menos de 900 seguidores . Sin duda, al igual que ganar fuera, poblar las gradas de Santo Domingo con más camisetas celestes es otra asignatura pendiente.