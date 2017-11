"Que sigan apoyando así al equipo, que esto pinta bien"

Aitor Arregi, habló para la prensa tras la derrota sufrida por el CD El Ejido en Marbella (2-0) y reconoció que el equipo volvió a carecer de eficacia, pero mandó un mensaje de tranquilidad a una afición que, según el defensor de Bergara, "debe seguir apoyando porque la cosa pinta muy bien y en un futuro vamos a darle más alegrías".

-En Marbella se hicieron ocasiones, incluso más que el rival, pero el CD El Ejido se marchó con un 2-0 en contra. La falta de efectividad volvió a ser clave.

-Sí, está claro que ellos aprovecharon mejor sus ocasiones. Yo creo que hicimos una muy buena primera parte, estuvo igualada, aunque llegamos a estar muy encima de ellos. Recuerdo que hubo una ocasión de Velasco bastante clara. Ya en la segunda parte ellos entraron mejor y se encontraron con un golazo de Añón que trastocó nuestro planes, porque nosotros en las segundas partes solemos ser superiores a nuestros rivales, pero ese gol fue un mazazo para nosotros. Cuando retomamos el control del partido ya era tarde, íbamos 2-0 perdiendo.

-En la segunda parte, un balón de Velasco al larguero incluso. Se intentó todo y no hubo manera...

-No era nuestro día, no estuvimos acertados. Hicimos ocasiones pero al final la pelota no quiso entrar, mientras que ellos lanzaron desde treinta metros y la metieron por la escuadra. Pero no nos queda otra que seguir y sobre todo dar las gracias a la afición que se desplazó hasta Marbella, que la verdad es que fue un verdadero orgullo que se escuchara más a los de El Ejido que a los locales. Hay que pensar ya en el San Fernando y corregir los errores que tuvimos y avanzar.

-Sorprendente el apoyo de la afición en tierras marbellís, con esa despedida entre aplausos al terminar el partido y también camino del autobús. De diez.

-Sí, sí, los aficionados fueron los únicos que estuvieron de diez en Marbella. Hay que darles las gracias y que sigan apoyando así al equipo, que la cosa pinta bien y en un futuro les daremos más alegrías.

-Ahora toca recuperar la senda de las victorias en casa, ante el San Fernando el domingo y la semana siguiente al feudo del Granada B.

-Nos visita un contrario complicado, que lleva una dinámica buena, pero nos tenemos que seguir haciendo fuertes en casa. Santo Domingo tiene que ser un fortín y esperemos dejar los tres puntos allí esta semana. Y ya pues habrá que ir a Granada en busca de esa victoria fuera de casa que se nos resiste.