Las 3.100 plantas testadas superan la prueba a la 'Xylella fastidiosa'

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural lleva a cabo desde 2015 una campaña de vigilancia sobre la bacteria Xylella fastidiosa. Tal y como explicaba el delegado territorial del ramo en Almería, José Manuel Ortiz, durante su balance de 2017, en este año se han realizado más de 80 prospecciones y se han tomado muestras en más de 3.100 plantas, todas ellas negativas. Si bien, no se han detectado casos en la provincia almeriense, Ortiz pedía al sector agrario su colaboración ante cualquier sospecha, por ello ha habilitado distintas vías para que los agricultores registren sus consultas y avisos, una de ellas el email info.xylella@juntadeandalucia.es.

Pero la labor de control de la administración autonómica no cesa aquí. En este sentido, ha realizado inspecciones de Compromiso Verde, la línea de inspección que vela por la limpieza del campo, vigilando que los productores gestionen de manera adecuado los restos vegetales, evitando que se abandono de cultivos para que no sean focos de plagas, etc. Así se han realizado hasta mediados de diciembre 458 inspecciones. Destacar también que desde 2014 hasta 2016 se han realizado 2.008 inspecciones de compromiso verde.

Realizan más de 150 inspecciones en el ámbito de 'Compromiso Ganadero' en este año

Almería es la provincia que mayor superficie de cultivos hortícolas ecológicos bajo plástico de Andalucía posee (2.100 hectáreas con un peso del 71% del total andaluz), superficie que se ha duplicado desde el 2015 año en el que se contaba con 1.025 hectáreas. Respecto a frutos secos, el territorio almeriense dispone de 20.848 hectáreas ecológicas y en cuanto a número de operadores Almería acapara la mayor cifra superando los 3.000, que representan el 21% de Andalucía. La provincia además, cuenta con 108 centros de envasado y manipulado de productos ecológicos (30% de Andalucía). En cuanto a las actuaciones respecto a la agricultura ecológica, la Junta ha realizado inspecciones a los operadores de agricultura ecológica para corroborar que realizan la producción según el reglamento, concretamente, se han realizado 64 inspecciones en la provincia, al margen de los controles que realizan las certificadoras y auditoras con competencias delegadas por parte de la administración autonómica.

Bajo la premisa 'No cortes en verde', la Delegación de Agricultura también vigila la madurez en melón y sandía, como apuntaba Ortiz estos controles se hacen para asegurar que los agricultores cortan el melón y la sandía cumpliendo los parámetros de calidad establecidos como son la ausencia de virus y de sandias huecas, firmeza en melón y una media de grado de desarrollo de madurez (indice refractométrico), evitando que se corten en verde. Desde la Delegación Territorial se han realizado 65 controles en 15 empresas comercializadoras y muestreado cerca de 1,5 millones de kilos de sandía y melón.

En el ámbito del 'Compromiso Ganadero', en este año 2017 se han realizado más de 150 inspecciones de las cuales el 85% han resultado favorables y en el resto se han tramitado los correspondientes expedientes sancionadores.