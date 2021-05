El campo de Almería pide rebajar el contingente de tomate marroquí tras el Brexit

Un año más vuelve a estar sobre la mesa el incremento de entrada de tomate marroquí a la Unión Europea , que no sería un problema si el excedente del contingente establecido conforme al acuerdo de asociación pagara sus aranceles, algo que se pone en duda desde años atrás. El secretario provincial de Coag Almería, Andrés Góngora, insiste en que lo primero es que se cumpla la preferencia comunitaria , “no estamos en contra de que lleguen productos de otros países puesto que Europa no tiene capacidad para autoabastecerse, pero debe haber un equilibrio entre lo que se produce y consume aquí, sin distorsionar el mercado”. En el caso de Almería, por su afección, el ejemplo más claro, como apunta Góngora, es el acuerdo con Marruecos, “se señalan 285.000 toneladas más el contingente adicional llegando a 310.000. Este año la Comisión Europea reconoce que se va a superar el medio millón de toneladas. Celebro que la europarlamentaria Clara Aguilera alce la voz, pero llevamos décadas denunciándolo el incumplimiento del acuerdo”. Asimismo, sobre el fraude del reetiquetado , el representante de Coag vuelve a pedir información a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía sobre los expedientes abiertos por la administración autonómica, como ella misma anunció, “se nos dijo que cuando el proceso terminara nos dirían nombres y queremos seguir sabiéndolos así como la sanción que se les plantea”.

Investigación de la oficina antifraude

Por otro lado, en diciembre, la organización agraria Coag anunciaba la presentación de una denuncia contra los estados español y francés (que según la Unión Europea es el que tiene que requerir los derechos de aduana en el territorio), ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) con indicios sobre una presunta red fraudulenta para sortear el pago de los derechos aduaneros de las importaciones agrícolas marroquíes. Según Andrés Góngora, la investigación sigue en curso, “se nos ha solicitado información sobre el pago, que nosotros hemos trasladado al Ministerio de Agricultura español sin obtener respuesta y así se ha comunicado a la OLAF. No responden porque no se paga nada. No se puede pagar cuando, en el caso del tomate por ejemplo, el derecho de aduana una vez superado el contingente está entorno a 29 céntimos por kilo. Nosotros vemos tomates puestos en Perpignan (Francia) en torno a los 45 céntimos incluso menos, si tienen que pagar el derecho de aduana evidentemente algo está fallando. Si se pagara podríamos competir en el mercado comunitario”. Lo que pide Coag a la OLAF es que haga ella el requerimiento de la documentación a España.