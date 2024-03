Anecoop Bodegas estrena Prowein 2024 con tres premios y un importante éxito en los concursos alemanes

Anecoop Bodegas se mantiene fiel a su cita con el sector vitivinícola internacional, que se reúne estos días en Düsseldorf con motivo de la celebración de Prowein.

La cooperativa participa un año más como expositora, aunque en esta ocasión lo hace por primera vez con un stand independiente y ocupando un mayor espacio que en ediciones anteriores.

Ayer domingo, durante el primer día de feria, sus representantes recogieron de manos de la organización del concurso Mundus Vini los tres premios especiales obtenidos en este certamen: el premio Best of Show Valencia para el tinto Juan de Juanes Vendimia Plata Tempranillo 2022, elaborado por su bodega socia La Viña (La Font de la Figuera); Best of Show Spain Rosé para Goanail 2023, un rosado que elabora su socia en Navarra, Bodegas San Martín, y el premio Best Producer Spain para Anecoop Bodegas, que recibe esta distinción por quinto año consecutivo.

A éstos se suma el Gran Oro que ha conseguido la mistela Castillo de Chiva, un vino dulce elaborado por la también valenciana Bodegas Reymos. Además de estos reconocimientos, validan la profesionalidad y el saber hacer de sus bodegas socias las 16 medallas de oro y 14 de plata obtenidas en Mundus Vini, y los 28 oros concedidos a sus vinos en el Berliner Wein Trophy.

Mundus vini

Entre los 16 vinos de Anecoop Bodegas galardonados con medalla de oro, destacan Sol de Reymos y Reymos V.O., de Bodegas Reymos; Juan de Juanes Vendimia Plata Viognier 2023, Venta del Puerto Nº18 2019 y El Enhebro Tinto 2022, de Bodega La Viña, y Alma de Unx Tinto 2022, Hacienda Uvanis Rosado 2023 y Laderas de Unx Blanco 2023, de Bodegas San Martín.

Berliner Wein Trophy

La edición 2024 del Berliner Wein Trophy ha sido especialmente brillante para Anecoop Bodegas, que ha sumado 28 medallas. Entre los vinos galardonados con medalla de oro destacan: Amatista Blanco y Reymos V.O., de Bodegas Reymos; Cañadelas 718 2021, Juan de Juanes Vendimia Oro tinto 2021 y Finca Cañadelas Cabernet Sauvignon 2022, de Bodega La Viña, y Dominio de Unx Rosado de Lágrima 2023, Hacienda Uvanis Crianza 2019 y Alma de Unx Rosado 2023, de Bodegas San Martín.

Anecoop Bodegas ha aprovechado la presencia de sus clientes en Prowein para presentar sus novedades, entre ellas la familia Alma de Unx, de Bodegas San Martín, que consta de un blanco, un tinto y un rosado, todos ellos elaborados 100% con uva Garnacha de baja montaña; el blanco Juan de Juanes Vendimia Plata Viognier, de Bodega La Viña, primer blanco de la línea Plata de Juan de Juanes, y Amatista 0.0, de Bodegas Reymos, un moscato sin alcohol.

Acerca de Anecoop Bodegas

Anecoop comenzó la comercialización de vino en 1986. La oferta de sus bodegas socias, Bodega La Viña, y Bodegas Reymos, ambas con DOP Valencia, y Bodegas San Martín y Proyecto Unsi S. L., con DO Navarra, así como de la colaboradora Bodegas Marqués de Reinosa, con DO La Rioja, hace de la diversidad una de sus ventajas más competitivas. Los numerosos reconocimientos internacionales obtenidos avalan el continuo esfuerzo que realiza Anecoop Bodegas por adaptar su oferta vinícola a los gustos del mercado. En 2022 comercializó sus vinos en 51 países.