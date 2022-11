Atabal deja fuera de la fiesta al oídio

Según la Real Academia Española, atabal es un tambor pequeño o tamboril que suele tocarse en fiestas públicas. Esta es la palabra que ha escogido Rijk Zwaan para denominar a su novedad en california para ciclo medio, siguiendo la línea de nombres relacionados con el ámbito musical y artístico para sus pimientos, y que esta semana presentaba en unas jornadas de puertas abiertas en Tierras de Almería en el poniente almeriense. Y si hubiera que poner solo una cosa en valor de esta variedad es que destaca por su resistencia a oídio, “es la resistencia máxima a la que vamos a poder optar actualmente en el mercado”, señala José Luis Ruipérez, especialista en pimiento de la casa de semillas.

La nueva variedad para invernadero en la costa mediterránea viene a complementar el catálogo de Rijk Zwaan en trasplantes de primeros de julio hasta finales del mismo mes. Sus frutos son calibre medio, G o GG, de excelente color en verde y en rojo, de gran consistencia tanto en planta como en postcosecha y de viraje muy rápido al rojo.

Según Ruipérez es un pimiento que va a llegar hasta abril con muy buena calidad, y es que esta variedad está indicada para ciclos de cultivo largos, por su gran capacidad de recuperación en invierno, así como su gran calidad de fruta.

De floración precoz y más vigorosa que otras variedades, tiene gran facilidad de cuaje en condiciones de baja luminosidad, “es una planta que no necesita quitarle excesivamente el blanqueo, con lo que el engorde de la fruta y la fructificación se produce de una manera mucho más relajada con lo que podemos obtener unos cuajes de excelentísima calidad”, explica el especialista. Esto a su vez facilita el control de plagas y la instalación de fauna auxiliar.

Además de su gran resistencia al oídio, Atabal no presenta problemas de plateado, cracking o frutos con pico.

En las jornadas también lucieron otras variedades de california como Timbal o Trovador sobre las que Rijk Zwaan informó a productores la semana anterior en Berja. Este caso, estas dos variedades de pimiento están destinadas a ciclos tempranos, si bien, como señala Ruipérez en la zona de Berja y Dalías se suele trasplantar uno o dos meses antes que la zona de El Ejido, así en la primera trasplantan en entre finales de abril y primeros de junio, pero sobre todo en mayo; mientras, en la zona de Roquetas de Mar y El Ejido, los primeros hacen hacia final de junio, en torno al día de San Juan. y primeros de julio.

Según el especialista de pimiento de la compañía, Timbal y Trovador están adaptadas a ciclos tempranos donde se requiere el blanqueo para que la temperatura no suba mucho. “Son plantas de entrenudo corto, adaptadas a condiciones de baja luminosidad, poco a poco les damos más luz; vamos buscando plantas que tenga un vigor para hacer un ciclo largo: timbal va a llegar hasta marzo e incluso abril”. Por tanto, Timbal como Trovador tienen fácil cuajado con blanqueo; además tanto el temprano todo terreno como define la casa de semillas al primero y el especial en zonas altas como destaca del segundo, son de plantan abiertas. Ambos son fuertes ante las bajas temperaturas, así Timbal destaca por su excelente recuperación en invierno para hacer un ciclo largo de producción, mientras Trovador muestra su buen vigor para la mencionada estación del año.

Ruipérez destaca también que las plantas de ambas variedades son de entrenudo corto para que no falte espacio en vertical, “si tenemos una planta con entrenudo muy largo que, en seguida nos va a sobrepasar el emparrillado, nos falta espacio”.

¿Dónde radica la principal diferencia entre ambas variedades de california rojo? En el calibre de los frutos. Tal y como explica el técnico especializado en pimiento, mientras Timbal dará unos frutos de tamaño G o GG, entre 180 y 250 gramos, con predominio de G, Trovador dará pimientos GG o GGG, “que dependiendo el mercado de destino son muy interesantes”.

Respecto a las resistencias, las dos variedades al igual Atabal, de base cuentan con resistencias a oídio, Tm:0-3 y spotted 0, si bien Trovador aporta también resistencia nematodos, “que, cada vez más, con las limitaciones que estamos teniendo en la desinfección se están poniendo mucho más rebeldes”.

Sobre el arranque de campaña para pimiento en Almería, Ruipérez señala que ha sido un inicio complicado dadas las altas temperaturas registradas en agosto, no solo durante el día, sino también por la noche que es lo que más agota a la planta y en, esta línea, se han vivido muchas jornadas en las que las temperaturas nocturnas han llegado a los 30º C, “eso hace que la planta gaste mucha energía. Si no hay plantas adaptadas a ello, luego dan problemas de malformación del fruto y menor calidad, y eso se ha visto en los primeros cuajes”.