Comienza la 'caza' micológica

El objetivo es evitar la recogida incontrolada y abusiva que pueda ocasionar daños al medio ambiente y, en particular, a las poblaciones de hongos y garantizar su capacidad de regeneración. Para realizar otro tipo de recogida de setas se precisaría tramitar otro tipo de permiso.

La provincia de Almería cuenta con unas 200 especies clasificadas de hongos, algunas de ellas de difícil identificación y otras más comunes y de fácilmente reconocibles. Para su 'caza' es necesaria una navaja y un cesto donde ir depositándolas, recogiéndose solo las que presenten un perfecto estado. Además, los expertos aconsejan abstenerse de coger aquellos ejemplares que no se conozcan por seguridad, así como descartar los que presenten vulva, anillo o láminas blancas, por la presencia de especies mortales, además de algunas lepiotas pequeñas inferiores a diez centímetros.

En algunos pueblos, como Abla, se realizan jornadas micológicas con la finalidad de potenciar el valor de los recursos naturales y su respeto. Además en este tipo de jornadas enseñan como se hace una buena recolecta de setas para no dañar los hongos y, muy importante, tampoco el suelo.

Pero el agua no lo es todo. Según los expertos, tener una buena o mala cosecha depende de más factores, como la subida de las temperaturas o que continúe lloviendo para que la tierra permanezca mojada y por lo tanto que se propicie un caldo de cultivo para su nacimiento.

El pronóstico meteorológico en la provincia marca que ya están comenzando a aflorar los primeros hongos después de las lluvias de hace poco menos de un mes y se vaticina una temporada 'setera' que promete bastante aceptable, mejorando la de años anteriores, donde la sequía tampoco ha dado tregua a este hongo que suele crecer en la humedad que les proporciona la sombra de los árboles. En este sentido, y según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, la sequía y la falta de lluvias a finales de verano y principios de otoño de los dos años anteriores impidieron la proliferación de setas y su recogida, por lo que no fue necesario establecer un dispositivo de control y vigilancia especial y adicional a la labor que realizan habitualmente los Agentes de Medio Ambiente en las sierras de la provincia, que velan por el la recolecta ilegal.

Para muchas personas es una tradición que va más allá del mero entretenimiento, ya que trasciende esa frontera del romanticismo en la que familias al completo consiguen reunirse para pasar una jornada juntos de recolecta. De hecho, quien lo prueba, es raro que cuelgue la cesta y no repita.

Dispositivo de control e inspección

La Delegación de Medio Ambiente ha autorizado la recolección de pequeñas cantidades de setas en los terrenos forestales de la provincia, que en ningún caso podrá exceder de cinco kilos por persona y día, y siempre que las setas sean para autoconsumo. Para controlar esta actividad micológica e informar sobre las condiciones en las que debe realizarse, la Junta ha puesto en marcha un dispositivo especial integrado por agentes de Medio Ambiente, Policía Adscrita y Seprona distribuido por Los Filabres, Las Estancias, Sierra Nevada y Los Vélez. En la resolución publicada en el BOJA hace unos días se precisa que no es necesario solicitar autorización a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para llevar a cabo este tipo de recolección y se establecen una serie de pautas que deben seguirse. Entre ellas, que la recogida no puede alterar la capa superficial del suelo por lo que se prohíbe expresamente el empleo de herramientas como rastrillos, escardillas, azadas u otros utensilios que remuevan el mantillo del suelo produciendo daños en el micelio de los hongos, que impedirían la aparición de nuevos ejemplares en las siguientes temporadas. Tampoco está permitida la recolección de setas inmaduras, por lo que deberán respetarse las no comestibles.