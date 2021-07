Control biológico desde ‘casa’

“Es importante comenzar con un material vegetal de partida sano y libre de residuos desde semillero y establecer los auxiliares de forma preventiva”. En esta afirmación insiste Agrobío desde años atrás. Los semilleros incorporan nuevas estrategias de control biológico a sus protocolos de manejo de plagas; hasta hace poco éstas, según la compañía, se basaban en el control fitosanitario, además de los cerramientos, buenas estructuras y el uso de placas cromotrópicas.

En 2009, la firma almeriense fue precursora de las primeras sueltas de enemigos naturales en semillero con la introducción de Nesidiocoris en el cultivo del tomate; y ésta sigue siendo, de acuerdo a Agrobío, la estrategia más eficaz para mantener a raya plagas tan preocupantes como la Tuta absoluta. Los semilleros son conscientes de que para proteger las plantas de las plagas es importante adoptar las medidas adecuadas, por lo que actualmente la empresa continúa colaborando con muchos de ellos, trasladando y ajustando su conocimiento en biocontrol y en el manejo de los auxiliares a sus necesidades.

Además, para facilitar el trabajo de las sueltas, Agrobío ha desarrollado máquinas que permiten distribuir los diferentes enemigos naturales sobre las bandejas, consiguiendo una distribución más uniforme sin necesidad de mover las plantas. Tal y como detalla, los individuos se liberan dejándolos caer directamente sobre las hojas de las plantas junto al material inerte que se encuentra en el interior del preparado comercial. De esta forma, los insectos ninfas y adultos se repartirán de forma homogénea rápidamente sobre la superficie.

Agrobío da las claves de las estrategias de biocontrol en los semilleros. Para prevenir y anticiparse, la compañía recomienda la instalación precoz de A. swirskii (SWIRScontrol) o T. montdorensis (MONcontrol) que, combinados con su alimento directamente en planta (POWERmite o POWERfood), multiplicarán sus poblaciones y ayudará a controlar la mosca blanca, el trips y la araña roja desde el primer momento. “Esta estrategia desarrollada por Agrobío es clave para conservar y fortalecer los depredadores, ya que partimos de una situación libre de plaga y los auxiliares necesitan otra fuente de nutrientes para sobrevivir”, señalan desde la empresa especializada en fauna auxiliar para combatir las plagas y en abejorros para la polinización natural.

Respecto al control de las poblaciones de trips en los semilleros, Agrobío apuesta por la suelta de Orius laevigatus como tratamiento de choque, ya que considera que es la herramienta que ofrece los mejores resultados en el menor tiempo.

Con las líneas seleccionadas genéticamente de este auxiliar, la firma almeriense ha conseguido mejorar el establecimiento de este depredador en situaciones difíciles, como pueden ser las condiciones dentro del semillero, debido a la falta de polen y al bajo nivel de plaga tolerado. Con ello, “resulta fácil encontrar ninfas en tiempo récord y el control de trips es mucho más eficaz”.

ORIcontrol Plus y Cold junto con la presa enriquecida para alimentación de chinches consigue una mejor adaptación de este depredador aumentando su fecundidad y favoreciendo su establecimiento. POWERmite Plus y POWERfood PLus, las nuevas mezclas de dietas de Agrobío, aportan una fuerza extra, esto lo convierte en el gran aliado para las estrategias preventivas.

Este auxiliar se puede introducir junto con la PLANTAcontrol Lobularia, que ayudará a mantener siempre poblaciones de Orius en el semillero, y servirá de refugio a otros enemigos naturales como los parasitoides de pulgón gracias a sus recursos florales.

En cuanto al control de focos de pulgón, desde Agrobío explican que los módulos de ecológico de los semilleros tienen mucho respeto a los pulgones por lo que establecen estrategias preventivas basadas en sueltas de parasitoides. Para mantener los parasitoides es conveniente que haya algún pulgón huésped como los que ofrece PLANTAcontrol, pero no es estrictamente necesario cuando se realizan pequeñas sueltas pero frecuentes de parasitoides. “Con MIXcontrol, aportamos en un formato de mezcla pequeño varias especies diferentes, como Aphidius spp. o Aphelinus, con los que controlaremos cualquier pulgón plaga”.

Con la implantación del control biológico desde el semillero, el cultivo estará eficazmente protegido desde el primer momento y, con ello, se obtendrán plantas más sanas con menos tratamientos, lo que facilitará un mejor establecimiento del insecto auxiliar en el invernadero desde el momento del trasplante.

Para que el control biológico sea un éxito también es importante, como detallan desde Agrobío, el apoyo de un equipo técnico especializado. “El semillero se acondiciona, se regula la humedad relativa, se establece una buena ventilación y, en determinados casos, se delimitan las zonas de trabajo para que los protocolos de actuación funcionen. Pero tan importante es la adecuación de las instalaciones como disponer de insectos beneficiosos de gran calidad, que cuenten con una buena genética capaz de ejercer un control adecuado durante todo su ciclo de vida así como un buen servicio de logística, sobre todo, en esta época del año, con producciones tan concentradas”.

Para reforzar aún más el control biológico, en Agrobío explican que si se diseña en el exterior de las explotaciones y semilleros setos con plantas que ayuden a actuar como barrera frente a las plagas y que, además, sirvan de refugio y fuente de alimento para los distintos enemigos naturales se obtendrá una herramienta más de control de plagas, favoreciendo un entorno más natural y sostenible.