Desarrollan un sistema que centraliza los datos en los invernaderos y predice el clima

Un equipo de investigación de la Universidad de Almería ha desarrollado un sistema que centraliza los datos en los invernaderos y predice el clima futuro exterior e interior con un margen de tres días. De este modo, los agricultores pueden, por un lado, consultar toda la información relativa al entorno de sus cultivos desde una sola web y, por otro, realizar estimaciones de riego o cosecha, entre otras cuestiones.

Normalmente, los invernaderos cuentan con distintos tipos de sensores que recogen información como la humedad, la temperatura del ambiente interior y exterior, la cantidad de riego, calefacción, iluminación y otros indicadores. Éstos suelen proceder de diversos proveedores y, por tanto, los datos que recogen están en distintos formatos de visualización y requieren de sus correspondientes programas informáticos, webs o apps para poder interpretarlos. “Es como si cada uno de ellos hablara una lengua diferente y hubiera que recurrir a diversos traductores para poder comprenderlas todas”, explica a la Fundación Descubre el investigador de la Universidad de Almería Manuel Muñoz.

Por ejemplo, si tres sensores pertenecientes a tres proveedores diferentes recogieran datos sobre la humedad del suelo, la temperatura interior del invernadero y los sistemas de riego, el agricultor tendría que instalar o consultar tres aplicaciones web diferentes para saber qué está ocurriendo en su invernadero. “Además, si quisiera poseer un documento con esos datos, probablemente cada uno de ellos tendría un formato distinto. Esto dificultaría su lectura y no podría emplearlos, por ejemplo, para realizar predicciones, evaluaciones y comparaciones en otros programas”, comenta Manuel Muñoz.

Recopila y transforma datos

Con la propuesta de los científicos del grupo ARM TEP-197: Automática, Robótica y Mecatrónica, el agricultor tan solo tendría que acceder de forma gratuita con su usuario y contraseña a la plataforma y consultar la información que desee, que se le presenta con gráficas, cifras y porcentajes. También podría descargarse un archivo en formatos como .JSON y .CSV, compatibles con programas tan comunes como Excel, para cotejarlos con otros datos y hacer simulaciones o comparativas.

Tal y como explican los investigadores en el artículo ‘A New IoT-Based Platform for Greenhouse Crop Production’ y publicado en Internet of Things Journal (IEEE), este sistema ‘inteligente’ está localizado en una plataforma en la nube -es decir, un almacén virtual de acceso libre-. Desde allí, recopila los datos que recogen los sensores en el invernadero de forma automática y los ‘traduce’ a un solo lenguaje universal. Por último, los transforma en información visual que puede compararse con otras fuentes externas, como los datos climáticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para realizar estimaciones.