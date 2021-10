Hispatec, soluciones digitales desde la semilla al consumidor.

Más de 35 años lleva ya Hispatec ayudando a las empresas del sector agrícola con sus soluciones digitales, que van desde la semilla hasta el consumidor final. La empresa tecnológica ofrece herramientas de gestión o software que cubren tanto los procesos de precosecha como los de poscosecha.

Hispatec es una compañía innovadora y en estos últimos años han consolidando los desarrollos en Analítica avanzada, Big Data, Inteligencia artificial y lo que llaman “Digital Services”: el desarrollo de soluciones para integrar toda la información tanto de fuentes internas de las empresas como externas y que estén disponibles en todo tipo de dispositivos en todo momento.

A pesar del impacto de la pandemia, la empresa no para de crecer. “Estamos creciendo en sedes, este año hemos abierto en Brasil, consolidado Centroamérica y estamos desarrollando Colombia. Tenemos proyectos y trabajos multidisciplinares en países de todos los continentes y más de 500 clientes. Desde ‘big farmers’ y corporaciones alimentarias hasta pequeños productores pasando por las cooperativas de distinto grado más importantes de España y Sudamérica”, explican desde Hispatec. En menos de una década han logrado multiplicar por tres su facturación.

La empresa tecnológica sigue además apostando por la innovación. Cada año destinan un 10% de la facturación a la I+D+i. Han crecido tanto en equipos humanos como en la inversión hasta alcanzar máximos históricos. Y es que su objetivo es ser el socio tecnológico de referencia en la digitalización de todo el sector de frutas y hortalizas, incluyendo olivar, aceite, viñedo y vino. Su planteamiento tiene una visión global.

Ofrecen soluciones todos los meses del año y en varias regiones o países. Ofrecen acompañamiento a los clientes en su proceso de cobertura y digitalización completa desde el campo a la expedición al cliente final aplicando las últimas tecnologías: robotización, inteligencia artificial, etcétera.

Tras una primera fase de teletrabajo durante las primeras olas de la pandemia, actualmente Hispatec tiene un sistema bimodal, que mezcla la presencialidad con el trabajo remoto. “Es el trabajador el que puede elegir el tipo de presencia que quiera y puesto que somos ya 200 profesionales repartidos por el mundo, trabajamos de manera “natural”, cuentan.

José Luis Molina, CEO de Hispatec, explica que “estamos totalmente enfocados en ayudar a nuestros clientes a que todo funcione lo mejor posible, en una situación inédita y compleja. El sector agro no se ha parado ni un minuto, sigue suministrando alimentos de máxima calidad para toda España, para el resto de Europa o para América y Asia. Y sigue plantando, sembrando o cultivando los frutas y hortalizas que consumiremos dentro de unos meses o dentro de años. Debemos ayudarles, apoyarles al máximo. No pueden fallar y deben sentir que no están solos”.

El CEO de Hispatec asegura que el sector agroalimentario es básico e imprescindible, y por tanto “debe seguir trabajando, incluso con más intensidad ahora”. De cara al futuro, augura que tras esta crisis “se va a valorar más la fiabilidad de los suministros, la calidad y la trazabilidad de los productos, la capacidad de respuesta de los productores y comercializadores”.

Molina asegura que “las soluciones digitales de gestión integrada de la cadena, desde la semilla hasta el consumidor, como las que ofrece Hispatec, van a ser más importantes en el mundo post-COVID19. Entre otras cosas, porque todo lo digital va a experimentar un gran empuje y porque se requiere un mejor control de los procesos. También, como una derivada de esta crisis, va a ganar mucho espacio la analítica de datos aplicada a la agroalimentación en múltiples ámbitos”.