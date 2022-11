Hortiespaña busca una agencia para ejecutar un programa europeo sobre sostenibilidad

Desde su creación (año 2015), Hortiespaña quiso promocionar y poner en valor frente a la sociedad española y europea el modo de cultivo bajo invernadero solar, cambiando la imagen negativa y las creencias erróneas que se han asentado en la mente del consumidor sobre los productos invernados. En 2017, la Interprofesional puso en marcha la campaña ‘Cultivos de Invernadero’ para mostrar el buen hacer del sector en materia de sostenibilidad en su definición bien entendida es decir que se basa en tres partes perfectamente equilibradas: la del medioambiente, la social y la económica.

Desde 2020 hasta ahora, junto a APROA (Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía) y AREFLH (Asamblea de las Regiones Europeas Hortofrutícolas) se sigue creando y construyendo una nueva imagen de la agricultura intensiva bajo invernadero solar contando con el apoyo de la Unión Europea, mediante la campaña “Cute Solar” (Cultivating the taste of Europe in Solar greenhouses).

Para el próximo periodo 2023-2025, la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de España Hortiespaña quiere continuar con su labor de defensa del invernadero solar liderando una nueva campaña europea financiada con fondos de la Unión Europea, concretamente con fondos REA (Research Executive Agency) y cuyo objetivo es ofrecer una relación de acciones promocionales y divulgativas que complementarán a los trabajos ya realizados en el pasado, pero con una mayor incidencia en destacar la sostenibilidad de los cultivos de invernadero solar del Sur de Europa y de las frutas y hortalizas obtenidas, en dos mercados objetivos: España y Alemania.

El objetivo general de la campaña es aumentar la concienciación sobre la agricultura sostenible de la Unión Europea e informar a los consumidores europeos de las características de los métodos de producción agrícola en invernaderos solares, especialmente en aspectos claves como la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la seguridad, calidad y trazabilidad de los cultivos.

Se pretende continuar con este modelo sostenible, que ya se inició hace 50 años, pero que, en la última década, ha experimentado una gran transformación, destacada por la implantación masiva del control integrado de plagas, la tendencia hacia la producción ecológica y el empleo de fuentes de energía renovable como método de ahorro de costes. En definitiva, se pretende, resaltar, la puesta en valor del esfuerzo innovador realizado por el sector productivo y comercializador hortofrutícola bajo invernadero solar.

Para llevar a efecto este Programa de Promoción e Información con ámbito europeo, la Interprofesional debe iniciar un proceso de selección de una agencia para ser el organismo de ejecución de la campaña, articulándose en tres fases (1 y 2 de exclusión/selección y 3 de adjudicación).

En esta primera fase, las empresas interesadas en participar en el concurso deberán enviar un correo electrónico a la dirección info@hortiespana.eu antes del 7 de diciembre.

Todas las bases de la convocatoria están disponibles en la página de inicio de la web de la Interprofesional www.hortiespana.eu.