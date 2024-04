Juan Francisco Urrutia: “La ingeniería me permite ayudar a la agricultura a seguir evolucionando”

UNA nueva generación de agricultores está surgiendo, y en ella se destaca Juan Francisco Urrutia, un joven entusiasta y emprendedor de 28 años que representa a la perfección la fusión entre la pasión por la tierra y el impulso tecnológico. Graduado en Ingeniería Agrícola por la Universidad de Almería, Juan Francisco lleva la agricultura en su sangre desde siempre. Su elección de seguir esta carrera no solo refleja su profundo amor por el campo, sino también su visión de aprovechar la formación académica para transformar los métodos de cultivo tradicionales y mejorar la sostenibilidad en la agricultura.

–¿De dónde te nace este interés por la agricultura y el sector agrícola?

-Mi padre es ganadero, pero de toda la vida hemos tenido fincas como pasa en los pueblos y desde pequeño le he estado ayudando tanto en los trabajos de la granja como en los del campo. Cuando empecé a estudiar me hacía falta dinero y recuperé algunas tierras donde planté hortalizas, y la verdad que tuve suerte con la campaña. Ahora quiero aspirar a tener la máxima producción de habas de Almería el año que viene.

–¿Por qué decidiste estudiar ingeniería agrícola?

-Decidí estudiar ingeniería agrícola porque quería combinar mi pasión por la agricultura pero con un enfoque diferente. Me gusta conocer las cosas a fondo y esta es una buena forma de conocer cómo funciona una profesión que se ha desarrollado durante toda la vida, y además mis estudios me permiten ayudarla a evolucionar y que no se pierda. Por otro lado, estamos en Almería, la provincia donde el sector agrícola lo es todo, tanto en producción como en innovación y sostenibilidad, es evidente que la Ingeniería agrícola es una de las carreras con mayores salidas profesionales en nuestra tierra.

-A lo largo de tu trayectoria como agricultor, ¿Qué productos has cultivado?

-Lo primero que planté fueron las habas, porque es un cultivo que no requiere mucha inversión y con el dinero que yo tenía en ese momento pude sacarlas adelante. Empezó más como un hobby con el que ganar algo de dinero para vivir como estudiante y hoy es una de las plantaciones más extensas de este producto en la comarca e incluso me atrevería a decir que de la provincia. Otros años también he plantado habichuelas y calabacines, pero los precios durante la campaña nunca me han acompañado demasiado, así que me quedo con las habas indiscutiblemente.

–¿Crees que se puede vivir hoy en día de la agricultura?

-Sí. Es cierto que cada vez están las cosas más difíciles y hay más burocracia, lo que te lo pone todo bastante complicado como pequeño agricultor, y es lo que hace que tienda más a monopolizarse. Pero se puede vivir de ello, si eres alguien con cabeza, pillas una campaña buena y no te la gastas, porque puede ser que las siguientes te vengan malas y tengas que vender hasta la finca. Si eres alguien responsable, puedes ganarte la vida en esto sin problema. Ahora mismo vale hacer un invernadero medio millón de euros, y la gente los sigue comprando, por lo que no irá tan mal cuando vivimos en una provincia que vive principalmente de esto.

–¿Por qué crees que los jóvenes cada vez apuestan menos por el sector agrícola?

-Es algo difícil en comparación con lo que se ve. Se lo preguntas a un ingeniero que por la mañana está sentado haciendo proyectos y por la tarde se mancha las botas cogiendo habas. Podemos vivir de la agricultura de muchas formas, y yo lo hago de dos formas diferentes y en mi caso lo del campo es únicamente un aporte . El que tenga una finca de naranjas con 400 árboles, si esa campaña está bien la naranja, tu vives ese año de ella, pero no deja de ser un oficio inestable donde reina la incertidumbre.

–¿Qué aspectos de tu experiencia como agricultor crees que han sido más útiles en tu carrera como ingeniero agrícola?

-Supongo que la práctica y el vivir de cerca los problemas en el campo te hacen aprender incluso más que la teoría. Además eso despierta en mí inquietudes que me llevan a seguir investigando como hacer mejor las cosas en mi propio cultivo, y como poder seguir avanzando en la evolución de la agricultura.

–¿Qué conocimientos extrapolas de tu formación académica al campo en sí?

-Todo. Son muchísimas cosas desde ver como hacer funcionar los riegos, a los suelos, el cómo drena el agua, fisiología de cómo funciona la planta, aportes nutricionales, el estado en que se encuentra… y un largo etcétera. Todo lo que he aprendido sobre agricultura lo traigo a mis tierras para ponerlo en práctica.

–¿Puedes hablarnos sobre alguna técnica innovadora que hayas implementado en tu finca y que haya tenido un impacto positivo?

- Me han propuesto varias veces algunas empresas hacer pruebas de control biológico en el cultivo, pero de momento no lo hemos hecho. Por mi mismo, llevo a cabo el control biológico y experimento cómo reaccionan mis plantas ante las plagas. Con el paso del tiempo quiero aplicar cierta tecnología y algunos métodos más avanzados.

–¿Qué consejo le darías a otros jóvenes que estén interesados en seguir una carrera en la agricultura y la ingeniería agrícola?

- Les diría que sigan su pasión, que estén abiertos a aprender, pero sobre todo que defiendan la labor de los agricultores en el campo y a una profesión que necesita ser valorada ahora más que nunca, que está pasando por una mala época. La agricultura es además constante evolución, y siempre hay oportunidades de innovar y de hacer las cosas de manera diferente. También es importante trabajar de manera sostenible y de forma comprometida con el planeta para seguir avanzando como sociedad y como profesionales, y para garantizar además el futuro de la profesión que cada vez lo tiene más complicado para sobrevivir.