El Orius exclusivo de Agrobío que más trips depreda en invierno

Agrobío mejora constantemente su ‘artillería natural’ para frenar las plagas en todas las épocas del año. Este invierno lanza ORIcontrol COLD, su nuevo Orius laevigatus más resistente al frío y con mayor tasa de depredación.

El equipo técnico de la empresa almeriense asesora al agricultor para conseguir la mejor estrategia contra las plagas en esta época de la temporada, cuando las temperaturas son más bajas y el control de trips es más complicado, debido el estado fenológico en el que se encuentran las plantas del cultivo. Es el caso del pimiento que se trasplantó en verano, donde las ninfas de Orius se alimentan en las pocas flores que quedan y los ácaros depredadores que realizan el control de los estadios juveniles de plagas como el trips, sobreviven a la ausencia de polen y mosca blanca a duras penas.

En estos momentos, las plantas tienen frutos listos para su recolección, donde el trips realiza daños de alimentación y provoca marcas plateadas que deprecian el valor comercial del pimiento, aunque se trate sólo de un daño estético. También preocupa mucho la aparición de virosis asociadas a trips. Según explican desde Agrobío, durante noviembre, diciembre y enero las bajas temperaturas y la falta de polen provocan que las poblaciones de enemigos naturales sean las más bajas de todo el ciclo de cultivo y es en estos meses cuando se producen las mayores entradas de trips en los invernaderos.

Y en un momento parecido se encuentra también el pepino de ciclo largo, que se trasplantó en otoño y que se alarga hasta primavera, y tiene en los meses de diciembre y enero el momento más delicado porque es cuando las poblaciones de trips adulto aumentan por la entrada desde el exterior de los invernaderos. Esta plaga, al alimentarse de los pequeños frutos en formación, provoca deformaciones que deprecian el pepino y hace que no se puede comercializar.

Para evitar el aumento de las poblaciones de trips en los cultivos, los agricultores realizan trampeo masivo con placas cromotrópicas pegajosas y refuerzos de los enemigos naturales en los meses más fríos como tratamiento de choque, pero a veces su establecimiento en invernaderos sin calefacción, como son la mayoría de las explotaciones del sureste español, es lento y esta plaga puede coger ventaja.Desde Agrobío, conscientes de esta situación, ham investigado y desarrollado una estrategia para conseguir un control más eficaz de las poblaciones de trips durante los meses de invierno.

Estrategia más eficaz para el control de trips

Si se adelantan los refuerzos de enemigos naturales al incremento de las poblaciones de trips y a la bajada de poblaciones de Orius, que se producen a partir de noviembre, se pueden reducir los daños provocados por esta plaga. Para ello, hay que liberar A. swirskii o T. montdorensis en las plantas junto con su alimento basado en ácaros presa, Powermite o Powerfood, respectivamente. De este modo, se refuerzan las poblaciones de ácaros, que aún se mantenían desde el verano, a la vez que las alimentamos para que realicen más puestas de huevos. Así nacerán nuevas generaciones de ácaros que encontraran fácilmente presa sobre las hojas y que se alimentarán de las plagas, rompiendo su ciclo biológico y evitando que se multiplique la población de trips.

Las sueltas de ORIontrol COLD, durante los meses más fríos, alimentando los puntos de suelta con dietas enriquecidas para chinches como Powermite PLUS o Powerfood PLUS, son la solución más eficaz para el control de los adultos de trips. Este Orius laevigatus ha sido seleccionado genéticamente, fruto de un proyecto de colaboración entre el departamento de I+D de Agrobío y el equipo dirigido por Pablo Bielza catédratico en la UPC, por su resistencia al frío y no sólo mantiene mejor sus poblaciones en invernaderos durante el invierno, que otras cepas de Orius, si no que su mayor tamaño hace que deprede el doble de trips, por lo que el control de la plaga se consigue en menor tiempo.

En la biofábrica de Agrobío, se cría este super orius para que los agricultores tengan a su disposición un producto de alta calidad y en su momento óptimo de fecundidad. Estableciendo Oricontrol Cold en el cultivo, se tendrá el mejor aliado contra el trips en los meses más fríos. En primavera, las poblaciones de Orius se incrementarán aún más y mantendrán el cultivo sano hasta el momento del arranque. Así, los nuevos trasplantes de primavera comenzarán con menos presión de plaga y mayores poblaciones de enemigos naturales.