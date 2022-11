Pastos convertidos en polvaredas y cultivos sin una gota de agua en Los Vélez

Sigue sin llover. En el cielo hay más sol que nubes. Y cuando hay alguna nube, bien por las avionetas bien porque los nubarrones ya han descargado todo lo que tenían que descargar en occidente, no trae agua. La situación es crítica, es desesperante, es alarmante, es para empezar a replantearse cosas. Y en la Comarca de los Vélez, agricultores y ganaderos lo están haciendo. Son ya varios años los que las campiñas de Vélez Rubio, Vélez Blanco, María y Topares no destacan precisamente por su verdor y su frescura, pero en palabras de José Serrano, "no recuerdo ningún año como éste".

La Comarca de los Vélez es zona de meseta, es decir, tiene un clima más parecido al de Castilla la Mancha que al del resto de Almería, puesto que está a más de mil metros sobre el nivel del mar. Esto significa que es zona de temperatura extrema en invierno y en verano, puesto que no tiene un Mediterráneo que suavice el frío y el calor. Lo que nunca ha sido es una zona tan seca como en los últimos años. Sin ser un vergel, Vélez Rubio y Vélez Blanco, María con su Parque Natural y Topares siempre han tenido agua suficiente para abastecer a ganaderos y agricultores.

Sin embargo, en los últimos años han empezado los problemas. La ausencia de lluvia se traduce en grandes polvaredas donde debería de haber pastos para ovejas y cabras. De la misma manera, el cultivo de la zona (cereales, trigo, cebada, avena y legumbres este año) se está haciendo en tierra agrietada por la falta de humedad, lo que dificulta incluso la plantación de la simiente. Todo se convierte en una tormenta (seca) perfecta para que agricultores y ganaderos de la zona estén al borde del colapso.

"La humedad que tiene la tierra es cero. Por una parte, hemos tenido que empezar a plantar ya por el tema de la PAC y porque hay años que podemos usar esas plantas para alimentar a los animales, ya que la mayoría de personas que trabajamos en el campo somos agricultores y ganaderos. Por otra parte, la ganadería está estabulada, estamos echándole pienso con un precio de 300 euros la tonelada. Si hubiera llovido este otoño, el ganado estaría en el campo pastando hierba. La situación es terrible, no tenemos confianza en que vaya a llover", explica José Serrano, histórico trabajador del campo velezano, que además también es vicepresidente de Asaja Almería.

José Serrano, agricultor y ganadero "Recuerdo que en los años 80, que también hubo sequía, el Gobierno nos dio maíz de un barco y algo de soja. Han dicho que van a ayudar, pero de momento nada"

José tiene el ganado estabulado y lleva meses comprando pienso, al precio disparado al que está, para poder alimentar a los animales. "En el campo no pueden comer nada y para que críen los corderos, tenemos que aportarle piensos compuestos o cereales que tenemos del año pasado", indica el ganadero que apunta que aunque el alimento suele ser barato y lo compran a las cooperativas de Murcia, el precio al que está el gasoil también les influye negativamente. Para más inri, la falta de agua para la agricultura también les hace perder el cereal con el que pueden alimentar de un año a otro a su ganado: "En un año normal, en primavera siegas y ya tienes la comida para el año siguiente. Pero si no llueve, lo vamos a perder todo. El kilo de simiente de veza está a dos euros, mientras que el año pasado estaba a 40 céntimos". Sin verdor en el campo, la ganadería no puede pastar. Cabras en su caso,tiene el ganado estabulado y lleva meses comprando pienso, al precio disparado al que está, para poder alimentar a los animales. "En el campo no pueden comer nada y para que críen los corderos, tenemos que aportarle piensos compuestos o cereales que tenemos del año pasado", indica el ganadero que apunta que aunque el alimento suele ser barato y lo compran a las cooperativas de, el precio al que está el gasoil también les influye negativamente. Para más inri, la falta de agua para la agricultura también les hace perder el cereal con el que pueden alimentar de un año a otro a su ganado: "En un año normal, en primavera siegas y ya tienes la comida para el año siguiente. Pero si no llueve, lo vamos a perder todo. El kilo de simiente de veza está a dos euros, mientras que el año pasado estaba a 40 céntimos".

Ante esta problemática, los ganaderos están dispuestos a vender sus animales y cambiar su estilo de vida. "Hay gente que no puede hacer cosas porque no puede pagarlo. Muchos vecinos está vendiendo su ganado. Llegará el día que una costilla de cordero cueste 3 ó 4 euros porque se está quitando la ganadería al no ser rentable. Puedes estar un año o dos, pero no puedes aguantar más. Si a eso le unes la mano de obra, que si no fuera por los inmigrantes ni habría". Aunque el precio del cordero segureño es alto en las vísperas de Navidad, los números siguen sin salir. "Los mataderos y las grandes superficies se han dado cuenta que la ganadería está tendiendo a desaparecer. Imagino que será una cosa coyuntural porque estamos en vísperas de Navidad".