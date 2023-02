Politiv Europa: referente en la plasticultura mundial

Es una nave pequeña, situada en el margen derecho de la autovía dirección Almería capital, cerca de Santa María del Águila. El acceso, entre invernaderos, ayuda a comprender cómo una empresa de origen israelí ha conseguido convertirse en un referente de la plasticultura mundial y, por supuesto, abrirse un importante hueco entre las potentes empresas que trabajan en el campo almeriense.

Politiv Europa es una subsidiaria de la empresa Politiv Internacional de Israel, una fábrica que empezó en 1985 produciendo y exportando plásticos de mucha calidad. En 2014 llega a España, concretamente a Murcia, y en 2016 compra un distribuidor almeriense y se asienta en la nave desde hoy en día trabaja y surte de plásticos y mallas a toda la provincia, así como a buena parte de España, con una filosofía clara: usar la mejor materia prima existente en el mercado y las mejores fórmulas para la fabricación.

“En 2017 entramos con un plan nuevo que permitió una transformación y crecimiento de la empresa”, explica la CEO de Politiv Europa, Celeste Savio, que se muestra orgullosa del crecimiento obtenido: “Poco a poco hemos ido multiplicando nuestras ventas en la provincia de Almería”, creciendo de forma exponencial en su sector en el campo almeriense.

Esto no es flor de un día, detrás del éxito hay un gran grupo humano que sabe que además de ofrecer producto de calidad, la cercanía con el agricultor es fundamental. “Un agricultor tiene varias líneas por las que llegar a nosotros e intentamos siempre trabajar en equipo y en primera línea con él. Para nosotros es muy importante escucharlos, entenderlos y trabajar a su lado. No trabajamos para vender, sino para que al agricultor le guste nuestro producto. Para nosotros el valor real se lo damos no a un cierre de una venta, sino a que el agricultor realmente vea de primera mano que en nosotros tiene un compañero que le ayudará a potenciar su negocio y que no todos los plásticos son iguales, eso es lo que ha hecho que los clientes que hemos tenido desde que empezamos sigan con nosotros y permanezcan en nuestra familia”, apunta Savio que a la par da otro dato importante: “Tenemos una aproximación digital al mercado muy amplia y muy fuerte. Llevamos menos tiempo en España que otras marcas, pero nuestras redes y visitas web son un referente en el sector. Ésta es una de las cosas que nos ha permitido abrir el mercado fuera de Almería”, principalmente en Motril y en Huelva, donde sus plásticos son muy valorados para los berries. berries.

Pero además del plástico, Politiv Europa también trabaja con las mallas agrícolas. “Son un complemento ideal para la agricultura, una sinergia que hace posible esta empresa que produce plásticos y que ofrece el paquete completo con las mallas. De esta manera, aportamos más soluciones al sector agro: de trabajar en el invernadero a hacerlo con agricultura protegida . Ya no son sólo las 34.000 hectáreas de Almería, sino también en otras zonas del levante español, como Alicante o Murcia”, un mercado que está en auge por la necesidad constante de un desarrollo sostenible: “La agricultura protegida es una necesidad en el mundo. Si hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay que aumentar la productividad para atender a una demanda creciente de alimentación. Va a ir en aumento y por eso para nosotros, mallas y plástico van de la mano”.

El día a día de Politiv Europa pasa por un lado por la innovación y, por otro, por la sostenibilidad. “Por más que trabajemos con materia prima procedente del petróleo, estamos embarcados en la sostenibilidad. Primero, teniendo productos cien por cien reciclables. A nivel interno, también estamos en una etapa de transformación y adaptación orientada a la sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente y nuestro entorno de trabajo. Nuestro gran desafío es formar parte de MAPLA, nuestro camino hacia la sostenibilidad. Nos va a asegurar que todos nuestros clientes consigan llegar al punto final del reciclado del plástico. El cambio va desde los procesos de fabricación, con la producción de materiales que entren dentro de la dinámica mundial en la que es primordial producir productos sostenibles”.

“El otro gran reto es innovar en productos. Estamos en constante investigación para desarrollar productos que atiendan a las necesidades de cada momento, cultivo y zona geográfica, además de las propias necesidades del agricultor”, finalizaba atentamente Celeste Savio, dejando abiertas las puertas de par en par de Politiv Europa para todos sus clientes y los que llegarán en el futuro.