“La robótica creará empleo en tareas tradicionales”

En los últimos años, se están produciendo grandes avances en cuanto a la aplicación de la robótica y en el sector agrícola ya empiezan a verse proyectos que despuntan por ser pioneros en el campo. Precisamente, sobre las posibilidades de la robótica aplicada a la agricultura habla, en una entrevista realizada por Infoagro, el almeriense Ramón González, ingeniero informático y doctor en robótica, al que, debido a su trabajo en algunos de los centros de investigación más prestigiosos del mundo, como es el Massachusetts Institute of Technology, se le considera una eminencia internacional en este campo. Tras tres años en el MIT como investigador y periodos de docencia en varias universidades españolas, Ramón ha dedicido centrarse en aplicar sus conocimientos en robótica al sector que nutre la tierra que le vio nacer: la agricultura intensiva.

A juicio de González, “la robótica es un área madura y cada vez más podemos ver estas asombrosas máquinas cerca de nosotros en casi cualquier aplicación. La agricultura no es una excepción: hoy en día podemos ver tractores labrando y recolectando sin nadie al volante, transpaletas y torillos robotizados capaces de mover palets y cajas en centros de manipulado, grandes estaciones robotizadas capaces de clasificar pepinos o tomates y colocarlos en cajas -como hacemos en Robonity- o drones capaces de identificar el estado de un cultivo en pocos minutos. Esto es sólo el comienzo, pues los robots han venido para hacer nuestros procesos agrícolas más productivos y eficientes”.

Sobre los robots y la digitalización, explica que vienen para ayudar a las personas, es decir, son un medio, no son el fin último. El fin es aumentar la productividad y la eficiencia de las labores agrícolas, no es reemplazar a los trabajadores humanos. Uno de los lemas de Robonity es: “Lo más importante de las máquinas son las personas”. Recuerda que no se debe perder de vista que la tecnología se crea por personas para ponerla al servicio de personas.

Acerca de la posibilidad de perder puestos de trabajo, asegura que las máquinas vienen a a hacer más eficientes y sencillas las duras y tediosas tareas agrícolas. “La tecnología digital, y la robótica en particular, creará más puestos de trabajo, no sólo en tareas tradicionales como recolección o destalle, sino en puestos que requieran una mayor especialización, tales como mecánicos de robots agrícolas, informáticos especialistas en apps agrícolas o ingenieros de robots agrícolas, como hacemos en Robonity”, desgrana.

Sobre la mejora de la productividad, afirma que “ya tenemos sistemas inteligentes capaces de monitorizar el clima de los invernaderos en tiempo real para gestionar la apertura/cierre de ventanas, encender/apagar calefacción, o los sistemas de riego controlados desde un teléfono móvil. Todo esto no sólo se traduce en “hacer la vida más fácil” a las personas que trabajan en el campo, sino que, a la postre, significa un mayor control de su producción. La utilización de bacterias y otros microorganismos para eliminar la posibilidad de plagas en cultivos es un área muy activa en el mundo hoy, así como la modificación genética de frutos y semillas para reducir su oxidación y aumentar su ciclo de vida”.