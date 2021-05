José Torregrosa llegaba a la Alcaldía de Chirivel, su pueblo, el pasado año 2019, después de llevar cuatro años como concejal en el Consistorio que por aquel entonces dirigía Emma Sola. Hoy, dos años después, le tocaba afrontar su primera edición del que es el evento más importante del municipio, e incluso y por qué no decirlo, de la comarca de Los Vélez: Terracultura.

Como a nadie se le escapa, este 2021 también está marcado por la crisis sanitaria derivada de la pandemia por coronavirus, hecho que va a impedir por seguridad celebrar la que sería la undécima edición de esta feria Feria Nacional de Maquinaria y Productos Agrícolas que nacía en 2.001 casi como una prueba, una aventura, y que hoy está más que consolidada como un evento de referencia. Esta habría sido la primera edición de Torregrosa como alcalde, pero tal y como él adelanta, finalmente continuará para celebrarse en 2.023. Eso sí, el primer edil no quiere que pese a su no celebración este evento caiga en el olvido y ha preparado algunas iniciativas que harán que Terracultura esté más viva que nunca durante las próximas semanas.

–La crisis sanitaria por la COVID-19 impide celebrar la que habría sido su primera feria Terracultura como alcalde tal y como se conoce.

–Lamentablemente sí. La situación sanitaria impide que todavía se celebren este tipo de eventos, y hay que recordar que Terracultura viene congregando cada vez a más gente. La última edición, de 2019, se pasaba con creces los 3.000 diarios. Es una pena, pero lo primero son las personas y su salud. El Ayuntamiento tiene que velar por el bienestar de sus vecinos por encima de todo, y por eso, no celebraremos nada presencial en esta edición, que ya sería la undécima.

–Por sus palabras, entiendo que no hay nada presencial pero, ¿si lo habrá por otras vías?

–Sí, no podíamos dejar que este evento tan importante no solo para Chirivel, sino para toda la comarca de Los Vélez, y me atrevería a decir que también para las comarcas del Altiplano de Granada, Alto Almanzora, Guadix y Noroeste de Murcia; cayera en el olvido. Por eso, hemos promovido la creación de dos vídeos para recordar, proyectar y fomentar los valores de este evento, que va más allá de lo económico, pues tiene un gran componente de social, cultural y medioambiental.

"La feria es agricultura, pero también cultura, tradición e innovación. Sabemos que el mundo rural será clave en los retos globales a futuro"

–¿En qué consisten esos vídeos?

–Uno de ellos es con las instituciones que siempre colaboran con el Ayuntamiento de Chirivel. El ministro de Agricultura, Luis Planas; la consejera de Agricultura, Carmen Crespo; el presidente de la Diputación Provincial, Javier A. Aureliano; y yo hablaremos de cómo han sido estas diez últimas ediciones de la feria y de la importancia que su figura ha cobrado para la economía y la sociedad dentro del entorno rural en esta zona. Por otro lado, hemos creado un segundo vídeo que está disponible desde hoy mismo y que es más largo titulado: ’20 años visualizando la agricultura de interior’, donde se hará un repaso de toda la trayectoria de Terracultura a través de sus protagonistas: vecinos, empresarios que han participado con estand… y donde son ellos quienes explican qué es para ellos este evento.

–¿Dónde podrán verse?

–Todos ellos estarán disponibles en las redes sociales del Ayuntamiento, además, se les mandará directamente a vecinos y demás personas que tenemos en nuestra base de datos. Pero ahí estarán para el visionado de todo el sector y de todo el mundo. Esperamos que tengan una gran acogida, espero que así sea. Vimos esta la mejor opción para mantener viva la llama de la feria en este momento en el que debería haberse celebrado pero no es posible por la crisis sanitaria. En principio planteamos desarrollarla de manera virtual, pero hicimos un sondeo entre vecinos y expositores habituales, quienes prefirieon optar por esperar. Y es que parte del éxito de Terracultura es precisamente ese factor de convivencia y concordia que se genera durante los tres días que dura el evento. Por eso, finalmente decidimos organizar esta otra iniciativa de los vídeos.

–¿Es la única?

–No, además, y también aprovechando la capacidad de proyección que ofrecen las redes sociales hoy día, colgaremos cada día un vídeo durante las próximas semanas de un expositor, donde contará cuál es su empresa, a lo que se dedica y qué supone Terracultura para ellos. Por tanto, estaremos un tiempo celebrando y conmemorando, esta vez de una manera distinta, pero durante más tiempo esta edición de Terracultura.

–¿Qué considera que diferencia a Terracultura de otras ferias?

–Pues en mi opinión se puede decir que aquí el sector primario, la agricultura y la ganadería se viven de una forma singular y eso se palpa en la feria, que además de ser un importante evento a nivel económico, donde se unen empresas de diferentes ámbitos dentro del sector agrícola, es un momento también de fiesta. Un punto de encuentro donde se intercambian experiencias y salen nuevos proyectos. Además, el pueblo se vuelca y disfruta de ello, ya que la mayoría de las personas se dedican también a estos ámbitos. Y por ello se organizan paelladas, hay música en directo a última hora... en definitiva, es un momento que el que viene de fuera también vive y disfruta.

–¿Es complicado organizar un evento como este?

–Tiene mucho trabajo detrás, pero el Ayuntamiento tiene un personal inmejorable, entregado, al igual que las empresas, el Guadalinfo con la información y vecinos del municipio. La feria se organiza íntegramente aquí, todos trabajan para que todo salga bien y se involucran. Por ejemplo, la directora de Terracultura, Isabel Martínez, qes quien tiene una gran responsabilidad en la organización, haciéndolo de manera formidable y siendo interlocutora del Ayuntamiento con todos los expositores.

"El almendro ecológico se ha convertido en piedra angular de nuestra agricultura, donde somos referentes"

–¿Cómo surgió la feria?

–Tiene una historia curiosa. Realmente nació de los propios vecinos. Todo vino porque un grupo de agricultores del municipio acudió a una feria de similares características en Zaragoza, y quedaron maravillados por el formato y lo que allí se compartía. Cuando volvieron no dudaron en acudir al Ayuntamiento para contar lo que habían visto y plantear las posibildiades que tenía el municipio de crear un evento de similares características. Así, en 2.001 se consiguió celebrar la primera feria, de manera muy humilde, donde solo participó una decena de expositores. Pero ahí empezó todo.

–Y en la última, de 2019, ya se contaban en torno a las 70.

–Sí, la evolución ha sido muy positiva y la acogida registrada cada edición ha hecho que el Ayuntamiento apueste siempre por seguir creciendo, y el resultado es lo que vimos en la última edición. Por eso, y dadas las circunstancias de este año, hemos decidido esperar hasta dentro de dos años, 2.023 que sería cuando volvería a celebrarse y contaremos con el margen necesario para intentar seguir creciendo y hacer un gran evento. Mientras tanto también sabremos cómo se va desarrollando la actual crisis sanitaria que espero que para esa fecha sea cosa del pasado. Estoy convencido de que así será.

–Dada la evolución, parece que Terracultura no tiene techo...

–La verdad es que estamos muy contentos por cómo se ha dado todo. Pero hay que ir poco a poco, manteniendo la esencia, los valores y crecer de manera sostenible. Hay que mejorar siempre, ese es el verdadero objetivo, y todo por proyectar la sociedad rural, su trabajo y sus valores.

–¿Acepta Terracultura a cualquiera que quiera participar?

–Por supuesto que sí. Es más, invito a toda aquella empresa dedicada al sector agrario, ya sea productor ecológico, que es nuestra esencia, o bien relacionado con la industria auxiliar, a que participe. De hecho, ahí está la importancia que tienen en este evento los expositores de maquinaria. Es cierto que falta algo más de diferentes ámbitos de la industria auxiliar, algo de más representación, pero todo llega e irá creciendo.

–¿Toman parte de otras provincias?

–Sí, y ya no solo de Andalucía o Murcia, sino de toda España. Cada vez la representación es mayor. Ten en cuenta que muchas de las empresas de maquinaria radican fuera, y no faltan a su cita con Chirivel. Y cada vez son más y de nuevos orígenes distintos.

–No cabe duda que en Chirivel la agricultura ecológica es ya religión, y dentro de ella el almendro se ha convertido en un pilar fundamental.

–Así es. Precisamente desde que comenzara Terracultura en el municipio, ha de ya dos décadas, la forma de producir comenzó a cambiar y a asentarse bajo este concepto. De hecho, había productores que ya lo hacían, pero en aquel momento ni se reconocía como tal. Todo eso ha cambiado. Y es cierto que el almendro ha tenido mucho que ver, ahí está el ejemplo de Cristóbal Aránega, de Crisara, un referente e impulsor de esta filosofía en nuestra tierra. Aquí al final la mayoría somos agricultores, especialmente de almendra, yu más o menos todo el mundo tiene al menos un pedazo de tierra donde la almendra es protagonista. Aquí en Chirivel, desde luego, nos diferenciamos por la almendra ecológica. Estamos muy unidos a ella. De hecho, nos hemos convertido junto con las provincias colindantes en una de las zonas de mayor producción del mundo. Poco queda aquí en Chirivel que no esté en eco. Además, en estos últimos años se le está dando un fuerte empuje a otro fruto seco como es el pistacho, que ya ronda las 100 hectáreas ecológicas en el término municipal.

–¿Qué espera de la próxima Terracultura en 2.023?

–El objetivo es seguir creciendo, siempre con ese espíritu de superación, que es el que caracteriza a los vecinos de Chirivel y por ende del interior. Terracultura va más allá de ser una exposición de un sector, el más importante de nuestra economía, sino que es capaz de proyectar, promover y promocionar el mundo rural. A nadie se le escapa la importancia que tenemos en los pueblos para el conunto de la sociedad por ser la gran esperanza ante los grandes retos que tiene el mundo en los próximos años, como son: solucionar la crisis energética, la alimentaria y mitigar el cambio climático.