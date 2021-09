Trabajo en equipo frente al marketing y 'lobby' de los ultraprocesados

“El planeta no da para más”. Así de rotundo se muestra Enrique de los Ríos, director general de Unica Group (miembro del grupo de trabajo que ayudará a desarrollar la propuesta de marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles en la Unión Europea), quien añade: “El mundo pide que seamos sensatos y no de boquilla”. Para De los Ríos, Almería tiene un gran oportunidad en sostenibilidad, pero para ello se requiere trabajar en equipo. En el marco de las jornadas ODS agroAlmería, De los Ríos explica que hay que entender la sostenibilidad en sus tres vertientes: medioambiental, económica y social y saludable, si embargo, expone que es un “sudoku” cambiante sobre el que, además, el consumidor tiene sesgos, imperando el factor emocional, a los que se añade su conformidad. Por otro lado, la “falsa sostenibilidad” que introducen los ultraprocesados, respaldados por un lobby político y por el marketing para lavar la cara a sus productos para que parezcan sostenibles, no lo ponen nada fácil; así eliminan el plástico de manera radical, viran hacia lo orgánico de manera también radical... “Y hay que buscar un punto medio”. En contraposición los productos frescos carecen de ese marketing y lobby. A ello se añade que al consumidor le es difícil reconocer un producto sostenible porque no existen etiquetas que lo identifique como tal.

En cuanto al precio, la sostenibilidad se paga. En esta línea el reto es igualar el precio, ¿pero como se consigue? director general de Unica Group insiste en esa necesidad de marketing, lobby y tecnología, de lo contrario el consumidor buscará lo más barato. “Para lograr una sostenibilidad integral es necesario crear una hoja de ruta y trabajar en equipo porque el tiempo juega en nuestra contra; de lo contrario los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el European Green Deal (Pacto Verde Europeo) y el Farm to Fork (estrategia ‘Del campo a la mesa) acabarán en la basura”.