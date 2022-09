Turquía cuenta con el 87% de las alertas fitosanitarias

Los datos hasta agosto del Sistema europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) revelan que Turquía sigue acaparando con el 87% del total los rechazos en frutas y hortalizas por contener materias activas no autorizadas en la UE o por observar Límites Máximos de Residuos (LMR) superiores a los autorizados en el ámbito comunitario, según denuncia LA UNIÓ de Llauradors. Sobre las sustancias detectadas la mayor parte son por presencia de Metil Clorpirifos o Clorpirifos, materias activas prohibidas en territorio europeo.

De las 481 detecciones en frutas y hortalizas durante los primeros ocho meses del año, 417 eran procedentes de Turquía y 49 de Egipto. De las 27 que ha habido en agosto, 18 provenían de Turquía, 6 de Egipto y 2 de Marruecos. Los cítricos son el cultivo con mayor rechazo hasta agosto, ya que de esas 481 interceptaciones 203 eran citrícolas, lo que supone el 42% de las mismas. Si nos circunscribimos al pasado mes, 9 de ellas eran de cítricos, lo que representa el 30%.

El secretario provincial de Coag señala que lo que ocurre con Turquía y con las alertas “es una vergüenza”

A este respecto se ha pronunciado Andrés Góngora, secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, y señala que “lo que ocurre con Turquía y la alerta sanitaria es una vergüenza. Llevamos muchísimos años viendo como prácticamente a diario salta una alerta sanitaria con hortalizas procedentes de Turquía. No es otra cosa que compradores que acuden a las producciones turcas con una legislación en materia fitosanitaria totalmente diferentes a la de la UE. Compran e introducen estos productos dentro de la UE sin escrúpulos y cada dos por tres saltan estas alertas sanitarias”.

El secretario provincial de Coag destaca que esta situación se produce porque los agricultores turcos no están produciendo con destino a la UE sino con destino al autoconsumo turco o países del Este no comunitarios. Desde Coag se exige que se ponga un veto a las importaciones de Turquía, “lo que hay que hacer es evitar que entre ningún producto turco porque de esta situación se están beneficiando los agentes comerciales y las comercializadoras que trabajan con estas importaciones, Ni siquiera es un tema de los productores turcos”.

Por último, Andrés Góngora resalta que estas alertas no hacen si no dejar sobre la mesa el riesgo para la salud de los consumidores y concluye: “se hizo hace bastante tiempo una petición a la Comisión Europea y también al Ministerio de Agricultura de España para directamente hacer un bloqueo de esas importaciones porque esos productos no deben entrar a la UE mientras tanto en cuanto Turquía no cambie la legislación. También es cierto que sobre Turquía hay una presión analítica que no ocurre con otros terceros países como puede ser Sudáfrica o el mismo Marruecos”.