Cuatro Vegas ya perfila sus dos nuevas balsas

La comunidad de Regantes Cuatro Vegas está considerada como un referente de la gestión hídrica en la sufrida, por escasez de estos recursos, pero sí prolífica en producción agrícola, comarca del Bajo Andarax. Y todo ello es gracias a un cuidadoso trabajo de aprovechamiento que esta entidad, presidida por José Antonio Pérez, realiza desde la década de los noventa en torno a la gestión tanto en la distribución como en el uso de las aguas depuradas de la ciudad de Almería.

Actualmente, la comunidad cuenta con cerca de 1.700 hectáreas para el riego, y en torno a unas 300 que se encuentran inmersas en un proceso de adecuación para entrar a formar parte del dominio, un trámite que se iniciara en junio de 2021 y del cual, “me consta que desde la administración andaluza se está trabajando duro para que estén el próximo verano, o incluso antes”, explica Pérez sobre unas tierras que en este momento no están dentro del ámbito inicial de la concesión de 2017 y se están regando gracias al uso del agua desalada legalmente. Este trámite es de máxima importancia, ya que va a permitir a sus usuarios el acceso a fondos operativos y a cualquier tipo de certificación para comercializar. Sin duda, una garantía.

Es importante hacer alusión a los fondos Feder, que sufragarían el 60% de una inversión total a acometer para esta balsa que contará con una capacidad de 132.195 m3 y dará servicio las 2.000 hectáreas de regadío que integran la comunidad. , y en este momento se está realizando toda la tramitación para la solicitud de las licencias, además de los correspondientes informes ambientales con afectaciones a infraestructuras, como puede ser la autovía.

Una vez la administración apruebe favorablemente toda la documentación, se procederá a hacer la exposición pública para la licitación de la obra y se contará desde ahí con un plazo de diez meses para la ejecución. El informe de impacto medioambiental está solicitado y en este momento lo están elaborando los técnicos de la Consejería, así como la licencia municipal el Ayuntamiento de Almería.

En cuanto a horizonte temporal, la comunidad ha pedido a la administración andaluza, y también a la capitalina, celeridad en los procesos por la necesidad que hay de contar con esta infraestructura para el futuro más inmediato de los regantes, y con inmediato se refiere en el horizonte de los meses que transcurren de agosto a octubre, con el inicio de los trasplantes y los primeros compases de la campaña, cuando se genera un pico de necesidad hídrica importante. Sobre esta intención, Pérez asegura que le consta que hay una clara intención, o así se lo transmiten, de acelerar todos los procesos burocráticos para que no sean estos un lastre a la hora de llevar a cabo el proyecto.

José Antonio Pérez, presidente de la entidad, confirma el interés de la administración por acelerar los procesos

Una premisa esta en la que la Junta de Andalucía se encuentra muy involucrada en los últimos años con una filosofía reduccionista en lo que a burocracia se refiere a fin de que no sea el papeleo el que torpedeé una obra de interés general. “Confío que para el verano de 2023 esté la obra concluida, ya que para el próximo se antoja demasiado rápido. Y es necesario no más allá, entre otras cosas, porque el convenio que tenemos firmado con el Ayuntamiento de Almería para el uso del agua desalada de la Desaladora de la capital concluye a final de diciembre de 2022 y así depender menos de esta infraestructura”.

En cuanto a la otra balsa, que vendría de la adquisición de cuatro hectáreas de terreno en el término municipal de Viator, junto al embalse de “Las Viudas”, y que permitiría aprovechar las infraestructuras existentes, de momento no hay en el horizonte líneas de subvención disponibles de los órganos competentes para acometerla. Por tanto, los socios de la comunidad han planteado realizarla íntegramente con fondos propios, y Pérez confirma que ya se ha avanzado en diversos trámites en este sentido como la solicitud de licencia de aviación civil y carreteras. “Los procesos están muy avanzados para la que sería la segunda balsa con 140.000 m cúbicos y que haría en torno a los 280.000 entre las dos”.

Aún está en la memoria los problemas recientes acaecidos en los meses de agosto a octubre, cuando la oferta no era capaz, ni de lejos, de dar respuesta a la demanda. Se trata de la época del inicio de campaña, momento en el que el riego es mayor y vital para la futura cosecha. Con estas dos infraestructuras, el presidente de Cuatro vegas asegura que “nos ofrecerá un alivio importante. La problemática del agua en el entorno que estamos es endémica, forma parte de nuestro ser, nunca va a menos, sino lo contrario. Y por supuesto que estos embalses no serán la panacea ni la solución total y absoluta. Por tanto, hay otras medidas que hay que poner sobre la mesa y abordar”. Para Pérez estas construcciones para dar capacidad de reserva son solo un paso más, vital, de un conjunto de medidas necesarias para dar estabilidad al campo del Bajo Andarax y que no sea el agua, o más bien su falta, la que ponga en riesgo uno de los grandes sectores económicos de la capital.

En este contexto, el presidente afirma que es necesario “que los propios regantes hagan uso de toda su capacidad de regulación, y por ende se incrementaría la propia de la comunidad. Esto es que llenen sus balsas en los momentos previos de etapas críticas, que van de mediados de agosto hasta incluso noviembre, con máxima demanda de agua. Y aparte de que la comunidad tenga sus propias reservas, es clave que los propios regantes usen las suyas, que si me apuras, son todavía más voluminosas. La suma total suma más que la capacidad conjunta en instalaciones de la comunidad. Por tanto debe haber una actitud por parte del regante de propiciar esta gestión”.

Otra cuestión, en paralelo, y en la que el presidente incide, tiene que ver directamente con la gobernanza del agua, y es de disponer de recursos alternativos para paliar las puntas de consumo. “Aquí entra en escena la desaladora de la capital, y no descartamos la posibilidad de que los propios comuneros incrementemos la capacidad de provisión de la EDAM mediante la instalación de un bastidor con cargo a los regantes, sufragado por ellos. Eso está encima de la mesa”.

En este momento, la desaladora capitalina cuenta con seis bastidores y su destino final es el crecimiento urbano. Los regantes refieren la posibilidad de instalar un séptimo y que sirva para paliar esas situaciones de alta demanda, así como la puesta en marcha, que se produciría en momentos como estos, es decir, cuando fuera totalmente necesario.

Desde Cuatro Vegas saben que el Ayuntamiento está actualmente desarrollando un nuevo estudio por el que analiza la posibilidad de hacer captaciones horizontales en lugar de las verticales que realiza la depuradora para incrementar el porcentaje de agua de mar, pues son ya conocidas las quejas y denuncias por parte de varios colectivos acerca del exceso de agua que se está cogiendo del acuífero. Una vez concluya este estudio de captaciones horizontales, ya se podría instalar este nuevo bastidor.