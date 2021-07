Antonio Bretones, presidente de CASI: “El primer objetivo es la unión”

Son nuevos y se auguran también buenos los tiempos que vienen para la Cooperativa Agrícola de San Isidro (CASI), después de unos años convulsos en los que había problemas derivados de diferentes puntos de vista y concepción de la actividad entre su Junta Rectora. Ahora, todo eso es cosa del pasado y la firma mira para el futuro después de la Asamblea General del pasado 3 de julio, en la que la masa social decidió un cambio, el más importante, el de la presidencia que ahora asume Antonio Bretones. E igualmente de su consejo rector, que bajo listas abiertas se conformó con un nuevo equipo caracterizado esencialmente por su juventud y en el que solo repite un miembro de la anterior etapa.

Cabe recordar, que de inicio eran cuatro las candidaturas a dirigir a la mayor potencia de Europa en la comercialización del tomate. El hoy presidente, Antonio Bretones Albacete, José Cabeo Rodríguez, Bernabé Martín Papis y el presidente saliente, Miguel Vargas. Al final, sin embargo, fueron tres los candidatos entre los que votaron los socios, puesto que Cabeo decidió bajarse de esta carrera por representar a la cooperativa, apoyando eso sí la candidatura de Martín Papis, como reconoció en los días previos.

Finalmente, después de recontar 671 votos resultó electo Antonio Bretones con 369 votos a favor. Miguel Vargas, hasta ayer presidente de la cooperativa, obtuvo 242 y 47 fueron a parar al otro candidato, Bernabé Martín Vargas.

Con Bretones como presidente, los otros miembros de la Junta Rectora elegidos fueron: Bienvenida Pascual (vicepresidenta), María Gracia Melero Sánchez (secretaria), y por los vocales Caledonio Pleguezuelos (único miembro que repite), Ana María Delgado González, Julián Rodríguez García, Antonio J. Gálvez Pérez, Francisco Jesús Flores López, Antonio Lorenzo García Morales y Diego Pérez Gallegos, además de con José Manuel Albacete Miras, como vocal representante.

Bretones, que tuvo su primera aparición pública ya como nuevo presidente de la cooperativa el pasado jueves con la recepción de bienvenida del alcalde de la capital en el Ayuntamiento, ha atendido a Diario de Almería para hacer balance de estos primeros 21 días en el cargo, y también para abordar cuales son sus objetivos, que a la postre se pueden resumir en uno y de lograrse permitirá la consecución de los retos marcados: unión. “Todos a una, eso es esencial. Tenemos que remar en el mismo sentido, porque todos formamos parte del mismo barco”, expresa el presidente.

Antonio Bretones asegura llegar con una idea muy clara y que ya está analizando y buscando desde el primer momento: “Hay que buscar los puntos de unión de todos, del primero al último, porque están ahí. Después de muchas reuniones en estos días tengo la sensación y casi me atrevo a afirmar con rotundidad, que se ha hecho un desierto de un grano de arena. Ha habido mucha falta de entendimiento, que se ha enquistado, y eso hay que revertirlo de inmediato. Y ese es el primer objetivo en el que tanto yo como la rectora ya trabaja. No nos puede desunir lo que nos une”, subraya el flamante cargo de CASI, quien lanza un mensaje claro: “Entre todos debemos llegar a la conclusión de qué quiere el socio, buscar la unanimidad para los pases que se den. Tenemos un gigante que está un poco enterrado, y no somos conscientes de que la CASI es una superpotencia. A veces no nos lo creemos, y vas fuera y se nota. Tenemos que trabajar en eso”.

Antonio Bretones / Presidente de CASI "Venimos con la postura de dar la oportunidad a todos de demostrar su valía. CASI tiene grandes profesionales"

En estos momentos, los nuevos representantes están de continuas reuniones, principalmente con miembros de la estructura empresarial de la cooperativa, donde ya se han producido encuentros con todos y cada uno de los jefes de sección de los diferentes centros para analizar la situación actual. A todos ellos, además, Bretones les ha mandado un mensaje de tranquilidad ante posibles movimientos. “Venimos con la clara postura de dar la oportunidad a todos de demostrar su valía, y sabemos que la tienen, porque aquí trabajan grandes profesionales. En ese sentido pueden centrarse en su trabajo sin miedo a nada en absoluto. Esto es una familia en la que todos cuentan y donde tenemos que sacar lo mejor de cada uno. Ahora hay que seguir hablando, viendo el terreno, escuchar mucho y acto seguido definir las estrategias”.

En este contexto, y lejos de que la nueva rectora haya tomado decisiones de calado, ya que la idea es clara: unir y trabajar juntos, con voz para todos, y ya se irán tomando decisiones para dirigir la actividad, sí que confirman una decisión importante, como es la continuidad del actual gerente, Jesús Torres.

Antonio Bretones / Presidente de CASI "Hoy estoy yo, y mañana será otro. Mi objetivo es la unión y la fuerza de la cooperativa para el que llegue después"

Y es que Bretones Albacete es partidario de que “toda decisión que se vaya a tomar hay que meditarla muy bien antes para que sean las correctas para todos. Y además, todo lo que ataña a la masa social tiene que pasar por Asamblea, siempre, esa es la idea”. Y es que el nuevo presidente asume el cargo con las cosas muy claras: “Yo estoy aquí de paso. La cooperativa necesitaba un cambio y me voy a entregar al 100% para conseguirlo. Los presidentes y las rectoras pasan. Mi único objetivo es que cuando luego venga otro presidente se encuentre una cooperativa fuerte y unida, estructurada y que pueda continuar trabajando con normalidad para seguir creciendo”.

En paralelo, otro de los elementos y que es pilar fundamental que quiere reconducirse es la comercialización. Bretones y la Junta Rectora quiere crecer, y ya están analizando y buscando las fórmulas para ello. Además, en este momento ya hay algunas programaciones y se buscarán más, para lo que está analizando con el equipo comercial las estrategias necesarias a desarrollar para ganar aún más peso en el mercado y comercializar mejor los productos.