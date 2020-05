Los contratos en acuicultura y pesca suben en el primer trimestre

Al contrario de lo que sucedía en el sector agrario, en el primer trimestre del año las contrataciones en el sector de la pesca y acuicultura han aumentado respecto al mismo periodo del año anterior, así también el desempleo; en este sentido, en cuanto a la pesca, si bien se han llevado a cabo ERTE por no reunir cierta parte de la flota condiciones de seguridad para evitar contagios por la COVID19, estos, al menos en el caso de la capital, no se han reconocido hasta entrado el mes de abril, aunque cesaron su actividad con el estado de alarma a mediados de marzo, en el caso de la capital paró un 40% del total de embarcaciones. Según los datos publicados esta semana por el Observatorio Argos, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, de enero a marzo en la provincia almeriense se han registrado 312 contratos este sector lo que supone un aumento de 30 contratos respecto al mismo trimestre del año anterior, es decir, un 10,64% más. Del total de acuerdos laborales realizados, el 13,14% se formalizaron con personas extranjeras. Por otro lado, el 78,21% de las contrataciones en el sector fueron temporales contabilizándose 68 contratos indefinidos. En términos medios, había en este trimestre 701 afiliados en alta en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar de la Seguridad Social. Los afiliados a este régimen suponen el 0,23% del total de las afiliaciones en la provincia.

El paro registrado en el sector de la pesca representa el 0,4% del paro total en la provincia de Almería

La ocupación en que más suben los acuerdos laborales es la correspondiente a mecánicos y ajustadores de maquinaria naval, con un 266,6% más, le sigue la de pescadores de aguas costeras y aguas dulces, que lo hace en un 48,98%, y en un mismo porcentaje, 66,67%, crecen las contrataciones en las ocupaciones de trabajadores cualificados de la acuicultura y peones de la pesca. En el lado opuesto, la ocupación de capitán y oficiales de puente es en la que más bajan los acuerdos laborales y lo hacen en un 100%. Por municipios con más contratos, Almería encabeza la lista con 112 y un auge del 143%; mientras en las poblaciones que le siguen como son Adra, Carboneras, Garrucha y Roquetas los contratos bajan.

En cuanto a la demanda de empleo, el número medio de demandantes de empleo en el sector en este trimestre asciende a 509 personas, lo que en comparación con los primeros tres meses de 2019 se traduce en un aumento del 19,86%. De estos demandantes, 233 se encontraban en situación de paro, según el informe del Observatorio Argos. El paro registrado en la pesca representa el 0,40% del paro total en la provincia.