El sector de flor ornamental en Almería se saca la espina

El 2020 empezaba como cualquier otro año para la campaña de flor ornamental. Pero en marzo, en el apogeo de la comercialización, todo se truncaba para este sector, al igual que para el mundo entero. La crisis sanitaria y las medidas del estado de alarma rompieron los esquemas. Para Antonio Gonzálvez, productor en La Mojonera, al igual que para sus compañeros de profesión, la situación se volvió crítica. Hoy, las flores han recuperado su destino, dejando atrás la imagen de aquellos contenedores llenos de vida y con ello, por el momento, este joven productor vuelve a respirar tranquilo.

Gonzálvez dispone de una pequeña explotación, pero que aún así cuenta con 5.000 metros de invernadero, de los que vive. En un ejercicio, su producción ronda las 110.000 unidades de macetas, generando en primavera su gran volumen, unas 60.000. La irrupción de la pandemia le sorprendía con unas 30.000 plantas listas para dispensar, sobre todo, en el mercado francés, ya que más del 80% de sus flores va para exportación. Este productor tiró unos 12.000 euros a la basura, hubo plantas que, sin remedio y para poder optar a las ayudas días después anunciadas, acabaron en vertedero, otras las donó y otras pudo salvarlas en la venta puerta a puerta. Un hecho paradójico es que, en los momentos iniciales, tuvo que prescindir de los dos trabajadores que le acompañan a él -uno fijo y otro eventual para los momentos punta de la temporada- y a su pareja Isa, con la que lleva la explotación, y, posteriormente, tuvo que recuperarlos para destruir las plantas que ellos mismos habían hecho crecer. Por las macetas que pudo certificar su imposibilidad de venta y destrucción se le aprobó una ayuda de 5.000 euros, si bien, hace unas semanas no había recibido aún tal importe.

no solo tuvo suen lasque estaban en su finca, también en las que ya estabano llegando al mismo, ya que algunos, no todos, de los clientes las desestimaron y no quisieron descargar los vehículos porque ellos tampoco podrían darle salida, ya que hay que tener en cuenta que las medidas restrictivas para hacer frente a la crisis sanitaria no sólo se llevaron a cabo en España, pues el coronavirus ya estaba haciendo estragos en toda Europa. “Pasados esos primeros meses, al final, en nuestro caso, pudimos salvar la campaña. No había suficiente planta en el mercado, porque ante la incertidumbre la producción bajó y vendimos todo lo que teníamos”. Este productor también recuerda a sus compañeros de flor cortada, “ellos lo pasaron peor”.