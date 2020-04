Si no se toman medidas, no sabe cómo tirar adelante. Antonio Gonzálvez es sólo un ejemplo de los productores de flor ornamental que ven en riesgo la continuidad de su vivero. Él posee su invernadero en La Mojonera, una producción de las más pequeñas de la provincia, pero que aún así cuenta con 5.000 metros de los cuales 3.500 están ocupados por flores listas para comercializar, en torno a unas 30.000 plantas.

“La situación es crítica, nosotros estamos en el pico máximo de venta de toda la temporada”, dice Gonzálvez, palabras que vienen respaldadas por la asociación Coexphal, que expone: “El coronavirus ha llegado en un momento crítico para todos los que se dedican al cultivo y venta de planta ornamental, porque son fechas en las que se vendía alrededor del 80 y 90% de la cosecha anual”. En este sentido, el productor del Poniente describe que esta situación, a causa del estado de alarma provocado por la pandemia de la COVID-19, les ha pillado con toda la planta en flor en su momento óptimo para la venta, “es un producto perecedero, pero no considerado como prioritario, o se vende o se tira”.

De acuerdo a los datos que maneja Coexphal, sólo en Almería, el sector de planta ornamental perderá unos 100 millones de euros previstos ingresar por las ventas habituales de estas fechas: fiestas como las Fallas o Feria de Sevilla, Semana Santa, o días claves para el sector como el Día de la Madre. Pero a esta falta de ingresos hay que sumar las pérdidas; en el caso de Antonio Gonzálvez, el 100% del gasto ya está hecho y como no haya una solución sobre la mesa, acabará en la basura; en este sentido, los productores ya han realizado una inversión para acarrear con los costes de producción de las plantas, además, éstas requieren de la continuidad de los cuidados, “nosotros todos los días tenemos que seguir viniendo a trabajar para cuidar la planta aunque sepamos que las vamos a tirar”. Él está intentando aguantar las flores en el mejor estado por si en unos días se permitiera la venta o hasta que una certificadora deje constancia de que las tira en situación óptima para la venta, para que, en caso de que el Gobierno recapacite y dé al sector alguna ayuda, pueda justificarlo.

Ahora mismo no se puede comercializar ninguna planta, “estamos súper abandonados por parte del Gobierno. La única solución que dan es que nos endeudemos más”. Para Gonzálvez, nadie tiene culpa de la situación que hay, “pero al menos queremos que nos den una solución, alguna ayuda para lo que se tire, o simplemente que nos dejen vender”. Él no se explica que los gardens estén cerrados o que no se pueda comercializar online, “deberían abrirse los centros de venta de plantas en España con todas las medidas de seguridad y dejar vender”. Las plantas de Gonzálvez van destinadas, sobre todo, a exportación. Él se las vende a un distribuidor que las comercializa en el extranjero; tal y como manifiesta este productor en otros países se están abriendo los centros de plantas, ahora otro problema añadido será la sobreoferta.

Sobre la comparativa con otros países también se ha pronunciado la federación Fepex, en la que está integrada Coexphal, que indica que la venta de flores y plantas en importantes países consumidores de la Unión Europea, como Alemania u Holanda, está recuperando la normalidad y se permite la comercialización en centros de jardinería, cadenas de alimentación y de bricolaje por considerarse bienes de primera necesidad no alimenticia, consideración que, para el sector de flor y planta agrupado en Fepex, debería adoptarse en España y permitir la venta lo antes posible, con el fin de mitigar las graves pérdidas sufridas por el hundimiento del consumo. En esta línea, Coexphal, desde Almería, hacía ayer reivindicaciones al Gobierno de España: “El Real Decreto Ley 463/2020 sí permite la venta de plantas de huerto y alimentos para mascotas, pero la mayoría de estos establecimientos no pueden vender plantas ni flores al no estar permitidos. Esta medida paliaría, en parte, el desastre al que el sector está destinado”. Por otro lado, la asociación considera necesario habilitar una línea de ayudas para compensar las pérdidas y los gastos de retirada del mercado y destrucción de plantas ornamentales, flores y cultivos, y que sea compensado tomando como referencia los costes de producción y abierto a todos productores y empresas que acrediten su actividad productiva.

Para Coexphal, la situación del sector de ornamental debe ser equiparable a casos en los que la fuerza mayor derive de acontecimientos catastróficos naturales que supongan la destrucción total o parcial de la empresa o centro de trabajo impidiendo la continuidad de la actividad, para que los productores se puedan exonerar del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el período que se vean afectados por la situación extraordinaria, y reducir el índice de rendimiento neto de actividades agrícolas y ganaderas para el periodo impositivo de 2019 y 2020.

Otras vías de ayuda son la posibilidad de solicitar línea de crédito a largo plazo a interés cero y aplicación de un período de carencia de dos años, de los préstamos, así como avales para su concesión, y a través de ENESA y la participación del Consorcio de Compensación de seguros, poder compensar las pérdidas sufridas para cubrir este tipo de contingencia en las plantaciones que tengan el cultivo asegurado.El presidente y gerente de Coexphal, Juan González Real y Luis Miguel Fernández, respectivamente, mantuvieron el martes una videoconferencia con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, para informarle de la situación del sector y darle a conocer estas reivindicaciones, que son compartidas por la mandataria andaluza, quien se comprometió a trasladarlas al ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la videoconferencia de ayer.

Desde la sección de ornamental de Coexphal creen que son medidas que pueden tomarse, cada una en su ámbito de competencias, y que lograrían evitar la gran catástrofe económica y social de miles de familias que tienen en este sector su sustento.