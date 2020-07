Del 20 al 22 de octubre Fruit Attraction está predestinada a ser una edición única y exclusiva, una nueva refundación de gran proyecto sectorial para la industria hortofrutícola. Así lo pone de manifiesto Raúl Calleja, director de la feria que se celebra en Ifema, quien añade, que este año, dados los acontecimientos derivados de la crisis sanitaria a causa de la COVID-19, “será la ocasión perfecta para servir de homenaje y reconocimiento a todos los profesionales del sector hortofrutícola que han estado dando el callo en el campo, en su aprovisionamiento de insumos, en las industrias, en la logística, en la distribución, en la comercialización, en los almacenes, y en los puntos de venta de todo el mundo. Muy orgullosos de nuestra industria de la que tenemos que presumir todos siendo una bandera en todo el mundo”.

Para Calleja, celebrar Fruit Attraction 2020 es un acto de responsabilidad porque este año es fundamental mostrar a la comunidad profesional internacional la fortaleza de España como país proveedor irremplazable, “defender que nuestros productos siguen siendo número 1 en el mundo por su calidad y diversidad, que la garantía seguridad alimentaria y trazabilidad así como un sistema de producción sostenible son bandera para nuestra industria, que la garantía de aprovisionamiento son valores fundamentales en nuestro proceso de logística y distribución,…todo esto lo ponemos en valor en un instrumento fundamental como es Fruit Attraction”.

Respecto a las medidas extra que se tomarán en Ifema por motivo de la crisis sanitaria, teniendo en cuenta que la actividad ferial se retomará en septiembre en Feria de Madrid, el director de la feria explica que son muchas las medidas que están siendo sometidas a análisis y certificación por parte de Ifema, de cara a retomar su actividad y a recuperar el papel estratégico de las ferias y congresos para ayudar a las empresas en la reactivación de sus negocios, y para contribuir a la reconstrucción de la economía. “Bajo criterios de experiencia positiva y de garantizar un entorno de productividad comercial entre oferta y demanda, Ifema está adoptando ya todos los protocolos basados en criterios definidos por las autoridades sanitarias y los principales organismos públicos y sectoriales nacionales e internacionales, para ofrecer espacios y entornos seguros y saludables. Según Calleja, con este objetivo, Ifema está trabajando para activar los mecanismos que garanticen y monitoricen todo lo relacionado con el ámbito de la seguridad, el control y preservación de la salud de los distintos colectivos que intervienen en las ferias, así como en materia de higiene, calidad y seguridad medioambiental de las instalaciones. A ellos se suma como parte esencial la gestión y control de aforos, y el seguimiento constante del tráfico de personas para la prevención de alta concentración y distanciamiento social. Todo ello acompañado de manejo efectivo de la comunicación y de campañas de sensibilización por el cumplimiento de todas las buenas prácticas en el marco de las ferias y para la adaptación de las empresas al nuevo entorno. “El objetivo en este momento, en definitiva, es elevar al máximo la protección a las comunidades profesionales representadas en las distintas convocatorias, y a proveedores y empleados para evitar cualquier riesgo. Para ello se están implementando medidas y mecanismos de prevención, tuteladas por la Unidad de Control de Seguridad y Salud (UCS), recientemente creada por Ifema”.

Al planteamiento presencial se suma la nueva plataforma tecnológica llamada Fruit Attraction LIVE

La organización de la muestra está trabajando en el convencimiento de la óptima celebración de la décimo segunda, edición de Fruit Attraction y “convencidos, además, de que los participantes se sentirán satisfechos, optimistas, positivos, activos, dinámicos, y expectantes por el número de nuevas oportunidades comerciales que se habrán generado, pero sobre todo orgullosos de haber contribuido a ser parte de la reconstrucción de las relaciones comerciales internacionales para toda la cadena de valor del sector hortofrutícola. Se ha desarrollado toda una serie de medidas para acompañar a las empresas en minimizar los riesgos de inversión, retrasando pagos al 6 de julio, fomentando stands modulares, devolución 100% en caso de cancelación,….todo ello para acompañar a las empresas en su proceso de decisión. En un entorno de incertidumbre no es conveniente tomar decisiones a meses vista. Hay que ir monitorizando la información y ser flexibles para acompañar a las empresas en su proceso de toma de decisiones”.

El formato de la próxima edición de la feria será mixto presencial y digital, como reitera el responsable de la muestra Fruit Attraction tiene la responsabilidad sectorial de celebrar un gran encuentro comercial presencial. “Octubre es un mes clave para la planificación de campañas con la distribución internacional. El comité organizador así lo considera, por lo que Fruit Attraction es un instrumento al servicio de la promoción internacional del sector. Y no hemos de olvidar la fortaleza y las oportunidades comerciales que se generan participando presencialmente: networking, negocios, confianza, abrir oportunidades de ventas,…¿cuánto dinero y tiempo me costaría ir a ver a 500 clientes, y cuanto tiempo y dinero necesitaría si lo hago en el marco de Fruit Attraction?... la concentración de oportunidades de compra-venta bajo un mismo techo en unos días concretos es insustituible a fecha de hoy”. De acuerdo a las palabras de Calleja, al planteamiento presencial se suma la nueva plataforma tecnológica llamada Fruit Attraction LIVE, el mayor Marketplace del mundo de profesionales de la comercialización hortofrutícola que estará operativo y dinamizado durante todo el mes de octubre, del 1 al 31, teniendo como punto álgido la celebración presencial de Fruit Attraction. LIVE tiene todas las funcionalidades para generar miles de nuevas oportunidades de venta para las empresas : servicio de matching inteligente, eB2B-eMeeting (videocalls disponibles con Smartphone o portátil, con agendas cerradas o espontáneas con las empresas expositoras), eventos tematizados privados,…. “Tenemos la responsabilidad de desarrollar un evento donde la utilidad y la funcionalidad comercial sean la máxima premisa, y aquí la base de datos de la comunidad internacional de Fruit Attraction y la relevancia y calidad de sus visitantes, es determinante. Fruit Attraction cuenta con una base de datos cualificada de 230.000 registros de 160 países. LIVE viene a cubrir un gap entre lo presencial y no lo presencial”.

Dentro de esta plataforma todos los días se organizarán eventos temáticos por categorías de productos (fruta de hueso, frutos rojos, tomate, aguacate, lechugas, cítricos, ecológico, Smart agro, financiación,….) y por mercados (Canada, India, China, UK,…). “Esto nos va a permitir crear eventos dinamizadores de oportunidades comerciales entre oferta (presente en Fruit Attraction), y compradores de todos el mundo. Igualmente eventos sobre packaging, conveniencia, innovation hub, premios accelera, factoría chef,... todo ello formará parte del Virtual Fruit Forum dentro de la plataforma LIVE. Este instrumento abierto desde el 1 de octubre, va a ser uno de los mejores instrumentos para la convocatoria internacional presencial al convertirse en un must”. De acuerdo a Raúl Calleja, ello implica pasar de un evento de concentración de asistentes, a un modelo de evento de “concentración de procesos de compra-venta y presentación de novedades e innovación multisede” para este nuevo escenario de mercado y consumo. “Esta plataforma tecnológica con inteligencia artificial nos va a ayudar a ensalzar como punto álgido los tres días de celebración presencial del 20 al 22 de octubre. La utilidad y funcionalidad del evento, el foco temporal de concentración de oferta y demanda, el ahorro de costes y tiempo de ver a miles de clientes en tres días. Tres días de compra-venta internacional, de acuerdos de aprovisionamiento y suministro, de planificación de campañas, de presentación de novedades, de foros y debates presenciales y virtuales,… aprovechando la tecnología 5G de Ifema”.

Optimizar costes y simplificar la producción del evento para las empresas participantes es otro de los pilares de la próxima edición

Otro de los pilares de la próxima edición a los que apunta Calleja es el de optimizar costes y simplificar la producción del evento para las empresas participantes. Para ello, la feria pone a su disposición dos tipos de stands modulares personalizables, Basic y Premium, todo incluido, inclusive 3 accesos WIFI Premium para gestionar con garantías los video-calls con asistentes compradores en remoto. Este servicio está igualmente incluido para todos los expositores con participaciones de stand de diseño libre, tal y como detalla.

Entre otras novedades, el director del salón hortofrutícola destaca Fresh Food Logistics, una nueva zona con identidad propia que reúne empresas con soluciones para toda la cadena de frío alimentaria (desde almacen, distribución, transporte, logística de frío, retail,…) acompañado de un gran congreso el día 20 de octubre (Fresh Food Logistics Summit). Según él: “Toda la industria productora, transformadora, flotistas, empresarios del transporte,….acuden como expositores o visitantes a Fruit Attraction por lo que las sinergias comerciales son importantes”. Calleja describe como muchas empresas no han parado de sacar nuevas referencias y formatos adecuados a una nueva tipología de consumo internacional, todas las novedades formarán parte del Innovation Hub desde el 1 de octubre, con una gran final mundial durante la celebración de Fruit Attraction. Este año, a diferencia de los anteriores, en estos premios cada empresa deberá subir a la plataforma LIVE una píldora audiovisual en formato elevator pitch de 1 minuto máximo. ¿”Se imagina el poder que tiene enviar estas píldoras a la bbdd de 230.000 registros de 160 países?”. Pero las innovaciones en la feria no cesan ahí, otra será el Fresh Shopping Lab: “construir en realidad aumentada el área frescos de un supermercado con todas las nuevas oportunidades que la tecnología ofrece al acto de compra a 10 años vista”. “El aguacate será uno de los productos estrella este año con un importante número de eventos a su alrededor. BiotechZone, Agriwater management, …. Es una industria muy viva….la feria es el fiel reflejo de la transformación y evolución constante del sector”, sentencia Calleja.

El director de Fruit Attraction dibuja ésta como un barco muy grande e importante para la industria española y andaluza “que hemos construido juntos durante 11 años. Toca estar, sumar y seguir remando. Lo fácil es abandonar el barco, pero no va con nosotros. Somos emprendedores y Andalucía es una tierra de emprendedores, de grandes productos líderes en todo el mundo. Tenemos que demostrar que #seguimossiendonosotros. Estamos juntos en esto. Aprovecho para transmitir un mensaje de agradecimiento y orgullo por nuestra industria agroalimentaria, y en este caso la hortofrutícola, en toda su cadena de valor. Desde el campo, al retail, pasando por logística, distribución, almacenaje, comercialización,….han demostrado a todo el mundo la necesidad de cuidar y proteger a la industria alimentaria. Con todas las dificultades, el campo está trabajando y necesitamos que siga haciéndolo, exportando. Orgullo del sector hortofrutícola andaluz, hemos de presumir de ello”.