“Una gran mayoría ha querido que Fruit Logistica sea presencial”

–La presencia española vuelve a estar en el top 3 para la próxima edición de Fruit Logistica. Esto no es una sorpresa puesto que España es uno de los países con más peso en el comercio de frutas y hortalizas internacional, lo que se refleja tanto en el número de expositores como por el espacio ocupado. Por supuesto la región almeriense estará como siempre bien representada. Además de en los pabellones reservados para la presencia la española, encontramos expositores españoles que representan toda la cadena de valor del sector hortofrutícola, desde semilleros, cultivo, controles fitosanitarios, nuevas tecnologías, logística etc.

Tres días cerrar la participación

La situación sanitaria, aún con medidas restrictivas por aquel entonces y para asegurar la celebración de un evento, como es Fruit Logistica, que ya necesita de la presencialidad que demanda el sector tal y como confirma la representante ofical de la Messe Berlin en España, Silvia de Juanes, se celebrará del próximo 5 al 7 de abril después de haberse postpuesto en noviembre la primera fecha en la que estaba prevista y que iba a ser en el mes de febrero ya habitual para todos. “Los nuevos acuerdos constituyen la seguridad definitiva que necesitamos, no solo para nosotros como organizadores, sino también para nuestros expositores y visitantes profesionales. Nos sentimos felices y aliviados de que la participación también sea posible para aquellas personas vacunadas con una vacuna no reconocida en la UE”, explicaban desde la organización hace unas pocas semanas. “Dada la naturaleza internacional de la Fruit Logistica, este supone un requisito previo importante para un evento exitoso”. Cabe recordar que los expositores que habían cancelado su inscripción por falta de seguridad en la planificación y ahora deciden participar puntualmente, pueden inscribirse hasta el próximo martes día 15 de marzo en la web de Fruit Logistica. Según la organización del salón berlinés, este contará con stands de empresas procedentes de más de 80 países en 25 salas, de forma que Fruit Logistica volverá a representar a toda la cadena de valor mundial del sector de frutas y hortalizas. En un contexto en que la crisis sanitaria por la COVID-19 sigue marcando la organización de eventos, Fruit Logistica ha determinado las pautas de acceso a la feria. Así, según remitía recientemente en un comunicado, debido a la normativa actual, hasta nuevo aviso, solo se permitirá el acceso a los participantes que hayan recibido la pauta completa de vacunación o hayan pasado la enfermedad. Esto se traduce en que todos los asistentes deberán presentar un certificado digital de su estado de vacunación o recuperación en el recinto ferial de Messe Berlin. Kai Mangelberger, director de la muestra apuntaba: “La decisión de la normativa de acceso arroja luz a todas las partes involucradas para continuar con la preparación de la feria. Las citadas restricciones de acceso abren la posibilidad de vivir una experiencia normal en las salas de la feria. De esta forma, según la normativa actual, el evento podrá celebrarse sin otras restricciones para los expositores y visitantes”. Cabe recordar que Fruit Logistica es la feria líder para el comercio mundial de frutas y cubre toda la cadena de distribución de la industria hortofrutícola, desde el productor hasta el punto de venta. Más de 3.300 expositores procedentes de 91 países presentaron sus productos, servicios y soluciones técnicas en Fruit Logistica 2020. Alrededor de 73.000 compradores y visitantes profesionales de más de 135 países participaron en el evento. La próxima Fruit Logistica tendrá lugar del 5 al 7 de abril en Berlín. De acuerdo al listado de expositores que difunde la feria ya son en torno a una decena las firmas con sede social en la provincia almeriense que estarán presentes en la próxima edición de la muestra con estand. Entre ellas, Vicasol, Agropiniente o Biorizon estarán en la capital alemana. Aunque eso sí, esta cifra puede crecer y no habrá nada cerrado hasta el próximo martes día 15 de marzo, día del cierre del plazo de inscripción para expositores. Sobre la Messe, durante unos 200 años Berlín viene siendo sede de ferias y ya, desde hace unas décadas, una de las más importantes del mundo. Como empresa gestora nacional de ferias comerciales, Messe Berlin diseña, comercializa y organiza cientos de eventos en vivo cada año. El objetivo es responder como excelente anfitrión a los y las visitantes en cada uno de los eventos, proporcionar el mejor impulso comercial posible y garantizar condiciones justas para todos los participantes. Esta imagen de sí misma se refleja en el lema de la empresa: Messe Berlin - Hosting the World.