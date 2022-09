105 millones para el campo

La Junta de Andalucía ha destinado 105 millones de euros para las ayudas contempladas en la línea de modernización genérica de cualquier tipo de explotación agraria. Unas ayudas que se convocaron en octubre de 2020 y que se resolvieron a finales de julio. En Almería en total se beneficiarán de esta 193 peticionarios, de los cuales 46 las han solicitado para inversión en la construcción o reforma de su invernadero, lo que supone un 22% de las ayudas concedidas.

En este sentido, Adoración Blanque, presidenta provincial de ASAJA, muestra su malestar por las dos últimas convocatorias de ayudas realizadas para los agricultores. En el caso de las publicadas a finales de octubre de 2020 por la Junta explica que “los fondos asignados han sido insuficientes . Se han quedado muchas peticiones sin poder ser atendidas. Consideramos, además, que se debería sacar una línea exclusiva para los invernaderos para poder atender las demandas de nuestros agricultores”.

Asimismo, la presidenta provincial de ASAJA se ha referido a las últimas ayudas publicadas de la línea conocida como fondos Next Generation, “es una lástima que muchos agricultores no hayan podido acceder a este dinero porque las particularidades que se pedían para el acceso a las ayudas no correspondían a lo que verdaderamente necesita el campo de Almería”. Desde este sindicato agrario se pide atención a la hora diseñar los pliegos de condiciones para que el dinero que desde Europa se destina a la agricultura no haga un camino de retorno sin ser otorgado “no hay agricultores que lo soliciten porque las ayudas diseñadas no responden realmente a las necesidades del sector”, resalta Adoración Blanque.

Desde Asaja se va a trasladar a las administraciones competentes la necesidad de trabajar conjuntamente para poder atender las necesidades de los agricultores, ahora más que nunca son necesarias ayudas a los invernaderos. El precio de estas instalaciones ha subido considerablemente y esto ha hecho que en el último año se esté produciendo un parón en la construcción de nuevas estructuras. A este respecto Francisca Iglesias, secretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores de Almería, señala que “en este último año hemos visto como se ha producido tal subida de precios que estamos hablando de que un invernadero ha elevado su precio en más un 30% de 2021 a 2022 ”.

Si hace unos años un invernadero de 10.000 metros cuadrados tenía un precio que estaba entre los 300.000 y 400.000 euros dependiendo de la tecnología y el material con el que se había elegido para su construcción. Las nuevas estructuras, que se están diseñando últimamente para el campo de la provincia de Almería, pueden estar en la actualidad entre los 600.000 y 700.000 euros, dependiendo también de la tecnología que se quiera instalar así como de los materiales que se elijan. La agricultura almeriense es conocida en toda Europa por conseguir productos de calidad en temporadas donde el frío no da tregua a los productos en Europa, gracias a los invernaderos.