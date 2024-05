Los pastores, claves en la lucha contra los incendios forestales

Él estudió Agropecuaria pero ha ido aprendiendo con el paso de los años, porque “esto no te lo enseña nadie” . “Llevo catorce años y he ido aprendiendo de lo que me cuentan, están en el bar y están hablando de esto”, dice antes de aludir a la competencia. “Siempre te dicen que lo llevan mejor que otros”, cierra con una mueca de sonrisa.

“En Ohanes he tenido suerte, murió la persona que tenía el rebaño y otra persona se lo ha quedado con los cortafuegos”, asegura. El relevo generacional, tan necesario para mantener en buen estado de salud el sector primario, corre peligro si no le ven rentabilidad a un trabajo que lleva una dedicación plena, un radical cambio de vida. Pide más dinero para los ganaderos que aceptan entrar en el proyecto de la RAPCA , el doble en euros si hace falta. Contra el fuego, cada minuto es necesario.

“La gente no lo valora pero fue un ganadero el que me dio la voz de alarma cuando se prendió fuego Los Carrascos hará un años, serían las tres de la madrugada y estaba pastoreando con su rebaño cuando vió la lumbre a lo lejos”, defiende.

Sin vacaciones por elección: "No se fían"

En la conversación con pastores del Almanzora surge la inevitable pregunta, ¿y las vacaciones? La respuesta es clara: “no hay, no me he cogido en mi vida”. Justo Porfirio explica que uno de los objetivos de la Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo en su fundación fue crear una bolsa con aprendices de la Escuela de Pastores, gestionada por ellos, para que, en caso de que un pastor quisiera tomarse vacaciones, el rebaño no quedara nunca desprotegido.

“Es gente que es sota, caballo, rey, no les puedes sacar de ello, no tienen otra historia”, asegura. “No se fían, parece que si no están les falta algo”, defiende. Pasan largas jornadas en el campo y se preocupan por el más mínimo detalle, un hábito que no entiende de fiestas. En agosto, mientras el resto del mundo descansa, es uno de sus meses más intensos.