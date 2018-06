El proyecto made in Almería 'Biovege' ya arroja sus primeros resultados

El proyecto 'Biovege', que lidera la compañía almeriense La Unión, arroja ya sus primeros resultados en forma de films y mallas biodegradables para verduras. Las investigaciones, que también han hecho posible obtener colorantes e ingredientes alimentarios a partir de residuos de pimiento, tomate y pepino, han sido reconocidas con el tercer premio Bio- based material 2018.

El proyecto ha dado como resultado nuevos films y mallas biodegradables para productos hortofrutícolas, colorantes y aditivos alimentarios a partir de residuos de los productos cosechados en la huerta de Almería. En Andalucía se producen unas 500.000 toneladas de subproductos hortofrutícolas que no tienen ninguna forma de valorización, por lo que su final es el vertedero. A partir de estos residuos, y en línea con la filosofía de la economía circular, el proyecto 'Biovege' ha hecho posible la extracción de sustancias de alto valor para la industria del envase y de la alimentación, según publica wwwinterempresas.net.

Desde 2015El proyecto cuenta con la participación de Cajamar y Morera y Vallejo

Concretamente, se han desarrollado a partir de azúcares obtenidos de la sandía y el melón distintos tipos de films biodegradables de 23 micras de espesor para su utilización como film retráctil para el envasado de pepinos y para la fabricación de bolsas de pesaje para todo tipo de productos agrícolas. También se ha desarrollado una malla orientada biodegradable para el envasado de diferentes productos agrícolas, malla orientada para ajos y malla no orientada para judías verdes.

A partir de otros productos hortofrutícolas de desecho se han podido extraer sustancias activas como vitaminas, antioxidantes y colorantes que han permitido obtener Monodosis de salsa vinagreta suplementada con liofilizado de tomate al 5% y de aceite de oliva suplementado al 1% con extracto fenólico de pimiento verde obtenido mediante fluidos presurizados; gazpacho 'ready to blend' elaborado con subproductos liofilizados de tomate, pimiento y pepino. Se trata de un preparado en polvo para realizar un gazpacho in situ, listo para mezclar con agua y tomar, manteniendo todas las propiedades de un gazpacho recién hecho, pero con una vida útil mucho mayor y alto en vitamina C; y preparados cárnicos enriquecidos con una capacidad antioxidante de más de un 20% con respecto a los controles debido a la incorporación de subproductos de pimiento, entre otros.

Liderado por Alhóndiga La Unión, en el proyecto participan también otras cuatro empresas como Ecoplas, Morera y Vallejo Industrial, Torres Morente y Domca. El proyecto ha contado con el liderazgo técnico de Aimplas y han participado otros centros de investigación como Tecnalia, Cidaf y Las Palmerillas Fundación Cajamar. Además, está subvencionado por CDTI a través del programa Feder Innterconecta 2015.