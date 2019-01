Finaliza el proyecto europeo Fertinnowa sobre fertirriego de cultivos hortícolas

El proyecto europeo, financiado a través del programa de investigación e innovación horizonte 2020, Fertinnowa (Transfer of Innvative Techniques for sustainable Water use in Fertigated crops), desarrollado por un consorcio de 23 centros de investigación aplicada de nueve países europeos más Sudáfrica, comenzó en enero de 2016 y ha concluido a finales de 2018.

España ha participado en este consorcio con seis entidades: Ifapa, Fundación Cajamar, la Universidad de Almería, CICYTEX, IVIA e INTIA.

El objetivo principal del proyecto ha sido intentar cerrar la brecha existente entre el conocimiento científico y la práctica habitual en fertirrigación de cultivos hortícolas. Para ello, era imprescindible un intercambio de experiencias entre países de forma que la difusión a todas las partes interesadas en las tecnologías más prometedoras y las mejores prácticas en fertirrigación conduzca a una optimización del uso del agua y de los nutrientes para una reducción de su impacto ambiental.

Fertinnowa ha creado una base de datos de meta-conocimiento sobre las tecnologías y las prácticas de manejo más innovadoras en la fertirrigación de cultivos hortofrutícolas. También ha diseñado una plataforma para la evaluación (potencial innovador, sinergias, brechas en el conocimiento y/o implementación, barreras, etc.) de estas tecnologías innovadoras, de las que están en práctica y de las procedentes de otros sectores que puedan ayudar a paliar posibles deficiencias.

Para llevar a cabo esta recopilación de información, análisis y difusión, el proyecto se organizó en 6 grupos de trabajo (Work Packages): Coordinación y gestión (WP1), Inventario de los cocimientos existentes (WP2), Índice de referencia en la tecnología y la distribución actual (WP3), Transferencia de tecnologías innovadoras para el sector hortícola (WP4), Intercambio de tecnologías (WP5) y Transferencia de conocimiento y la innovación en el uso (WP6). Además de su participación en otros grupos de trabajo, Ifapa ha coordinado el WP5, Intercambio de tecnologías.

Los resultados obtenidos se han plasmado en el libro The Fertigation Bible. El compendio de más de 125 técnicas de fertirrigación, disponible en la página web de Fertinnowa, www.fertinnowa.com, es un valioso recurso, eminentemente práctico, para el sector hortícola. Actualmente se está llevando a cabo su traducción al chino. Además de este compendio, en la página web se pueden descargar todas las herramientas, bases de datos, presentaciones y artículos generados a lo largo del proyecto.

El Ifapa ha sido el responsable principal de la Conferencia Final Fertinnowa, ‘Compartiendo buenas prácticas de fertirriego en Europa’, celebrada en Almería el pasado mes de octubre y a la que asistieron más de 300 participantes.

En este evento se ofrecieron sesiones prácticas y científicas que abordaron temas relacionados tanto con la mejora de las prácticas de fertirrigación como con las políticas del agua. En este último caso, la intención era abrir un foro de debate sobre cómo debe abordarse el uso del agua para riego de forma sostenible socioeconómica y ambientalmente. Productores, regantes, cooperativas agrarias, académicos y representantes de instituciones expresaron vivamente sus preocupaciones y puntos de vista.