“Las técnicas de agricultura sostenible compensan”

Juan Salvador reconoce que al principio no fue fácil convencer a su padre para implementar todas estas técnicas, pero en la actualidad es distinto: “Mi padre ya está convencido, ahora es el quien va proponiendo hacer cosas y está ilusionado con los resultados, está viendo que los almendros han mejorado”. Conoció a AlVelAl por el boca a boca al llegar a Chirivel tras unos años trabajando fuera de su tierra; especialmente a través de sus primos, Roque y Lola Chacón, y de Cati Casanova durante los cursos de Introducción a la Agricultura. Juan Salvador piensa que “además de lo esencial, que es cuidar la tierra, tenemos que sacar un rendimiento para vivir dignamente de lo que trabajamos… y La Almendrehesa ha incentivado a muchos agricultores a apostar por el manejo regenerativo”.

En este último año ha introducido también colmenas y, en el futuro, quiere hacer una charca de captación de agua para recoger el agua de la cañada que pasa por una de sus fincas y así no perderla; así como seguir arreglando las terrazas para reducir la erosión. De la misma manera, está interesado en la aplicación de abonos verdes, algo que se plantea de cara a los próximos años. Técnicas que seguirá implementando al ver los resultados, “Lo bueno que tienen estas técnicas es que vas viendo los resultados de tu trabajo”, apunta García, “Ahora hay muchos adelantos, vas viendo cosillas y los resultados”. Técnicas Regenerativas de suelo y paisaje que, asegura, compensan “es una satisfacción ver los almendros, lo vecinos lo notan y eso ilusiona”.

Este agricultor conoció la asociación AlVelAl, que en Almería opera en la zona de la comarca de Los Vélez, por el boca a boca al llegar a Chirivel tras unos años trabajando fuera de su tierra; especialmente a través de sus primos, Roque y Lola Chacón, y de Cati Casanova durante los cursos de Introducción a la Agricultura. Para él AlVelAl es “un incentivo, me anima y es una seguridad. Una ilusión por un trabajo bien hecho con técnicas regenerativas para cuidar la tierra y una seguridad de que hay gente que te respalda”. “También es una buena manera de asociarnos, de unirnos y sacar calidad para competir. Me gustaría que se creara una Indicación Geográfica Protegida para nuestro producto”. De esta asociación Salvador espera que “en el futuro haya mucha más gente implicada con ella y continúe el camino que llegue, no quiero que cambie. Quiero que siga con la misma humildad que tiene, apostando por el pequeños y gran agricultor y por las buenas ideas”.