“El trabajo que habíamos hecho para reposicionar al Puerto ha empezado a dar sus frutos”

–La COVID ha dejado claro que gracias a que los puertos han seguido a pie de cañón no ha habido apenas desabastecimiento. ¿Cómo ha sido esto posible?

–Sin duda, la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia no sólo de los puertos, sino de la logística, una cadena que gracias a los hombres y mujeres que la componen no ha dejado de funcionar y ha permitido que hayamos estado abastecidos en todo momento. Los puertos son un elemento clave en esta cadena y en el caso del Puerto de Cádiz yo destacaría su reposicionamiento en el mundo logístico y en el tráfico marítimo con las Islas Canarias de forma especial.

–A pesar de que la COVID ha afectado a muchas familias de la comunidad portuaria, han seguido entrando en los barcos pese al peligro que esto conllevaba de contagio.

–Desde el primer momento se establecieron protocolos para evitar contagios y procedimientos para que en el caso de que se produjeran, fueran lo más limitado posibles, con grupos burbujas por turnos y evitan mezclar personas de turnos distintos. No me cansaré de alabar y dar las gracias no sólo a los servicios portuarios, sino a todo el personal de la Autoridad Portuaria y a todos los trabajadores y trabajadoras del sector que desde sus casas o de forma presencial consiguieron con su labor que la rueda no dejara de rodar y que todo siguiera funcionando como si nada pasara, aunque nada era ni volverá a ser como estábamos acostumbrados. Sin duda, todas y cada una de las personas que componen la familia portuaria ha demostrado la valía humana y profesional del Puerto de Cádiz.

–¿Se puede decir que el puerto de Cádiz ha tenido la suerte de que a la vez que se frenaba la actividad de los cruceros aumentaban los tráficos de mercancías?

–No creo en la suerte, creo en el trabajo. Se puede decir que lamentablemente y aunque habíamos trabajado para que en 2020 se volviera a batir un récord en tráfico de cruceros y pasajeros, la pandemia dinamitó esa posibilidad, aunque no de una forma permanente. En 2021, con todas las limitaciones que sigue imponiendo la situación sanitaria, hemos conseguido retomar el tráfico de cruceros y probablemente el último trimestre del año presente cifras prepandémicas o superiores incluso. Igualmente, el trabajo que habíamos hecho para reposicionar al Puerto de Cádiz en tráfico de cruceros, ha empezado a cosechar sus frutos en esta misma casuística, pero no es casualidad ni consecuencia de la suerte.

–¿Puede hacer un balance de lo que ha significado para el puerto de Cádiz la llegada de una empresa como Boluda con su proyecto Daily Canarias?

–La apuesta de Boluda por el Puerto de Cádiz ha supuesto que en plena pandemia, cuando todos los puertos arrojaban cifras negativas, Cádiz creciera y siga creciendo y liderando el crecimiento nacional en mercancía general y en contenedores. Ha puesto de manifiesto que somos un puerto por el que merece la pena apostar.

–¿Qué puertas se le abren a un puerto como el de Cádiz la llegada del tren a La Cabezuela?

–El acceso ferroviario a La Cabezuela-Puerto Real garantiza el futuro de esta dársena y también la actividad industrial de su entorno. No sólo el muelle se va a beneficiar de esta conectividad, las empresas del polígono anexo, Navantia, Dragados Off Shore, entre otras, se verán también favorecidas por esta infraestructura. Al margen del impacto que el tren tendrá sobre el volumen de mercancías que se mueve en esta dársena, hay que recordar también la incidencia positiva sobre el medio ambiente. Y que nos conecta directamente con el corredor central y mediterráneo, lo que nos hace más competitivos y sostenibles.

–¿Seguirá funcionando la terminal ferroviaria de Jerez a pesar de la llegada del tren a La Cabezuela?

–Sí.

–¿Tiene muchas esperanzas puestas en el desarrollo de los distintos corredores ferroviarios?

–Tengo la esperanza de que igual que las mercancías llegan en barco a Centro Europa (Ámsterdam, Rotterdam, Hamburgo, etc) y bajan por carretera hasta el Sur de la Península, el desarrollo de los corredores ferroviarios consiga que ese camino sea de ida y vuelta. Es decir, igual que pueden descargar un contenedor por mar en Hamburgo y circular por carretera o por tren desde allí hasta Cádiz, el corredor permita que la mercancía se descargue en el Puerto de Cádiz y desde aquí se distribuya a los lugares de consumo por carretera o tren en cualquier punto de Europa.