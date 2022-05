Abrucena recupera el elogio a su patrón San José tras dos años solo de devoción

Sentado detrás del escenario, en uno de los bancos de los soportales del Ayuntamiento de Abrucena, se encontraba con la mirada vidriosa Antonio López Ramos, que a sus 92 años es uno de los vecinos más longevos del municipio. Sus ojos brillan recordando el más de medio siglo que pasó siendo miembro de la Banda Municipal, esa que por tantos rincones de la geografía le ha llevado al son de su bombo y su trombón y que ahora escucha desde la distancia y la nostalgia.

“Era un niño cuando comencé a tocar con la banda municipal y estuve hasta que me jubilé”, nos explica. Bajo su piel rosada, una mascarilla y dando suaves movimientos a su bastón, recuerda aquellos días en los que “llamábamos la atención allí donde íbamos a tocar porque éramos la primera banda mixta de la zona”, relata mientras suenan éxitos como El Tío Ramón, My Way, Torero o Happy Together entre otros, gracias a la Agrupación Musical Musimix que bajo la atenta mirada de vecinos y visitantes que se daban cita en plaza del pueblo interrumpía su son solo para escuchar los tradicionales disparos de cohetes. Así comenzaba la mañana del sábado en Abrucena, un municipio a los pies de la sierra que hasta el próximo domingo rinde honor a San José.

Aunque son muchas las celebraciones que a lo largo del año se reseñan en el calendario local, estos son sus días grandes. “Se celebran en mayo porque antaño, en esta época, era cuando finalizaba la temporada de recogida de aceituna, con los bolsillos llenos los vecinos disfrutaban de sus fiestas”, explica el alcalde, Ismael Gil Salmerón, al tiempo que reseña lo importante que son estas fiestas para el municipio “tras dos años sin poder celebrarlas por la pandemia estamos nerviosos, ilusionados y ansiosos. Hemos intentado incorporar novedades o mejoras como en el concurso de vinos, trayendo a expertos”.

Una cita a la que asistían vecinos desde los balcones, residentes en Almería, pero naturales de Abrucena, como Antonia, que, a sus 87 años, pero luciendo unos 70 “gracias al clima, que es que rejuvenece”, explica, acuden cada año a ver a su patrón procesionar. “San José es lo más grande que tenemos”, afirma. A su lado, Lucy, una vecina del municipio, natural de Bolivia, que desde hace tres años convive con los vecinos de Abrucena de los que asegura “son muy acogedores, me siento en casa”.

Y si tras el escenario los más longevos se cobijaban a la sombra, la terraza del bar estaba repleta de aquellos que al calor del sol primaveral querían disfrutar de una mañana de música, feria del mediodía para continuar con el campeonato de frontenis. Y tras un descanso, a las 21:00h la Santa Misa y traslado del patrón San José desde la Ermita a la Iglesia, a cuya salida del templo se le dedicaba un espectáculo piromusical. Ya entrada la noche, verbena, amenizada por la Orquesta Cristal, el primer saluda del alcalde desde que comenzara su legislatura, antesala de la lectura del pregón de fiestas a cargo de César Nieto Salmerón, y, uno de los momentos más esperados por los más jóvenes del municipio: el nombramiento de la reina, damas, misters y rey juvenil, infantil y miss turismo años 2020, 2021 y 2022.

Y hoy domingo, la fiesta continúa. Solemne función de iglesia rociera en honor al patrón San José presidida por el párroco de la localidad José Mª Parra Verdú. A continuación, concierto a cargo de la Agrupación Musical Musimix, en la Plaza de Andalucía. Seguidamente, concierto a cargo del coro rociero Encinar, y, posteriormente, degustación de paella para los asistentes. A las 21:00h tradicional procesión del patrón San José por las calles del pueblo, para culminar con la actuación musical de la Orquesta Cristal.