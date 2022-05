Un nómada llega a Almería durante su recorrido a pie por toda la costa Ibérica en busca de iniciativas sostenibles

Suele caminar 20 kilómetros diarios en dirección a su destino, uno que va más allá de un punto de llegada, uno que pasa por visibilizar a las pequeñas empresas que, desde la sombra, con sus iniciativas ponen grandes granos de arena por hacer de este mundo uno mejor, o, al menos uno con futuro aún. Se llama Francisco Rábano, vecino de Vera durante muchos años, aunque natural de León, y desde el pasado mes de noviembre sus piernas son sus mejores amigas.

Se define como un andarín y tejedor de historias. A simple vista aparenta ser un tipo rudo, seguro de sí mismo, de esos a los que no les gusta que tosan a su lado, como suele decirse. Con un objetivo escrito en su ceño fruncido y arropado por sus visibles y marcados tatuajes.

Al descolgar el teléfono, esa imagen absurda creada por una mente inconsciente se desvanece. Al habla un tipo sencillo, culto, muy culto, pero tan cercano como el aire que roza nuestra piel. Es entusiasta, se nota, pero muy realista. Cuando nos atiende se encuentra entre Mónsul y Los Genoveses, casi sin cobertura y con bastante viento a su alrededor. Se cobija en “una especie de semi-cueva para ver si así me puedes escuchar”, explica.

Desde hace meses recorre a pie los 5.000 kilómetros de costa ibérica de la Península para ir al encuentro de la innovación social y medioambiental. Un recorrido que hace con una clara misión “una travesía de nombre Lenta Premura, para encontrarme con el equilibrio, comprender qué significa y aprender de qué modo puedo reforzar su puesta en marcha”, afirma.

Pero, por qué un ejecutivo de primer nivel colgaría el traje y la corbata por coger una mochila, colocarse unas deportivas y emprender un proyecto al que ha denominado Letra Premura. Sencillo, “con más de una década liderando equipos en teletrabajo de startups tanto españolas como americanas, gestionando equipos en aspectos como la gestión del tiempo, salud laboral, especialmente mental, con un ritmo de vida en el que solo buscaba ser el mejor en lo que hacía, acostumbrado a liderar equipos en remoto, en diferentes husos horarios e idiomas…”, recuerda. Hasta que el estrés le llevó al hospital.

Una llamada desde Silicon Valley, sede de muchas compañías emergentes y globales de tecnología, “me pedía que arrancara desde cero en España su compañía. No podía rechazarlo y debía demostrar que era la persona adecuada para ello. Tras esto me piden que haga lo mismo en Portugal, en Italia y después en Sudamérica…” El estrés le llevo en tres años de pesar 80 kilos a alcanzar los 120 kilos. “Mi médico me dijo que debía parar ese ritmo de vida”, matiza. En ese momento una de sus mejores amigas, también ejecutiva de alto nivel, le llama para comunicarle que padece una grave enfermedad.

Nuestra lucha diaria, la de cualquier ser humano, por avanzar, llegar más lejos, tener mayor reconocimiento, aportar egoístamente a la sociedad con halagos a nuestro buenhacer que nos llenan el alma de elogios, de eso tan efímero que tanto nos engrandece mientras las prisas y el estrés nos llevan a olvidarnos de quienes somos y por qué estamos aquí. "Lo primero que hemos desatendido es a nosotros mismos, hemos dejado de vivir el presente, de disfrutar todo lo bueno que nos ofrece la vida”, sostiene. Así, ambos amigos deciden coger sus mochilas y comenzar a disfrutar de la naturaleza, de los regalos que esta ofrece, de los sonidos de los paisajes, hasta que estalló la pandemia y con ella llegó el confinamiento.

En noviembre del pasado año, decide que es momento de realizar ese recorrido que no solo le enriquecerá culturalmente sino su alma. Durante el recorrido “quiero ver cuáles son las empresas que luchan por un mundo mejor, conocer bien mi país, echarme a andar y disfrutar de paisajes, los colores, los sonidos. No necesitamos ir a lugares exóticos, ya estamos en un lugar único para encontrar paisajes increíbles, pero no sabemos apreciarlo”. Durante su periplo divulga la situación del emprendimiento ecosostenible, la innovación social, el comercio de proximidad y la artesanía local que hay en las zonas por las que Francisco pasa caminando. Lo hace a través de entrevistas en formato vídeo y podcast que se pueden ver sus canales de LinkedIN e Instagram, que cuenta con más de 16.000 seguidores.

Ya se ha se ha reunido con medio centenar de empresas. Ahora, durante su estadía en Almería, una de las etapas del recorrido que más ilusión le hacen por hacer sido vecino de la zona durante años, aprovechará para entrevistar a empresas de la tierra con propósito social, ecosostenible y de proximidad. Algunas de estas empresas son: la Asociación AlVelAl, Kimitec, elquefaltaba, y Agualytics, entre otras.

Francisco asegura que “vivimos en una contradicción constante, mi visión es positiva y esperanzadora sin de dejar se realista, de lo que hagamos de ahora en adelante depende nuestra supervivencia y la de nuestro entorno. No podemos seguir como hasta ahora; incluso las guerras que se están viviendo son guerras energéticas porque se están acabando los recursos”, afirma, apostillando además que no es responsabilidad de uno solo, que también, pero se necesitan de decisiones estructurales que nos lleven hacia esa sociedad que queremos y necesitamos, gobiernos implicados. Legislaciones protectoras del medioambiente y del entorno”.

La falta de conciencia social sobre la realidad medioambiental le está llevando a dejar de caminar los domingos. “Con estas temperaturas está todo lleno de gente, y no es que me molesten las personas, me enfurece ver cómo lejos de recoger la basura que se encuentran vierten más”.

Desde que comenzara su andadura nunca ha tenido nada programado, llegaba a un sitio y buscaba un hostal. Solo una noche se vio a punto de dormir a la intemperie, cuando al caer la noche se vio en mitad de la nada “pero el universo me regala cosas, creo, quizás por mi actitud. Ese día vi un destello de luz. Era un faro. Me acerqué y tenían una habitación para mí”, recuerda, añadiendo además “pero no una cualquiera, una habitación rústica, con chimenea, una cama enorme. Fue un regalo, sin duda”.

Ahora ha adquirido una mini tienda de campaña que va a comenzar a usar en los campings porque “ahora que es temporada alta, los hostales están por las nubes”, relata entre risas. Aunque también se da sus caprichos “cuando alcanzo un hito como los 500 o 1000 kilómetros, me voy a un hotel con spa y pido a un fisioterapeuta que devuelva la normalidad a mi cuerpo”, se ríe.

“Para mí esta experiencia es un regalo. Me hace sentir orgullo patriota, no de bandera y pulsera sino, un orgullo del conocimiento, al cuidado, no solo de nuestro presente sino de nuestro futuro”, concluye.