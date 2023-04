“Cientos de personas regresan a Abla estos días para disfrutar de las fiestas”

Antonio Fernández López es el alcalde de Abla desde mayo de 2019. Han pasado ya casi cuatro años desde que el Partido Popular, del que era cabeza de lista, se alzaba con la victoria y conseguía cinco de los nueve concejales de la Corporación municipal que preside desde el 15 de junio de ese año, cuando tomó posesión oficial del cargo, y al que se enfrentaría, aún sin saberlo, en una de las épocas más difíciles que ha vivido el mundo entero con el estallido, meses después, de la pandemia. Antonio Fernández, que se define a sí mismo como un alcalde honesto cercano, llano, serio, conocedor de todos los problemas que el municipio tiene, y con los pies en el suelo. “Este Ayuntamiento tiene lo que tiene hoy por hoy, y hay que actuar con sentido común”, respondía desde su despacho de Alcaldía cuando, muy amablemente, accedió a atendernos para esta entrevista.– Son sus segundas fiestas patronales del mes de abril como alcalde, debido a la pandemia sus dos primeros años al frente del Ayuntamiento, no pudo organizarlas. ¿Cómo se enfrenta a estas fiestas?– Es verdad que son mis segundas fiestas Patronales de abril desde que fui elegido alcalde por mis vecinos. Las afrontó con mucha ilusión y una enorme responsabilidad, ya que organizar unas fiestas patronales con tanta historia y arraigo en nuestro municipio supone siempre un reto muy importante , y estoy convencido de haber preparado un gran programa de fiestas con las importantísimas aportaciones de las asociaciones. –¿Se ha incluido en el programa de este año alguna novedad con respecto al año pasado?–Sí. Es un programa de fiestas un poco más extenso por hacerlo llegar a más vecinos que por trabajo solo pueden disfrutar del fin de semana.–¿De todos los días de festejo, cuál es el más importante y emocionante?– Todos lo son por lo que representan. Son eventos con mucho arraigo en nuestro municipio, ya sea la triada de hoy 19 como el día 20 celebrar el día de la Virgen de el Buen Suceso y el 21 celebramos el día de nuestros Santos Mártires y el emotivo cambio de insignias de los Hermanos Mayores salientes a los entrantes.– Se habla de estas fiestas como unas con muchos rituales, ¿en qué consisten?–Estas fiestas tienen una gran carga simbólica y varios rituales . Los balcones de las viviendas se engalanan especialmente con banderolas de nuestros patronos. En la traida al llegar al rambla de los Santos sonará el recuerdo por la asociación cultural Abula, que dará paso al castillo pirotécnico y la explosión de los 40 barrenos tradicionales y ya en la parroquia el canto de los himnos. – ¿Se ha preparado un Plan Especial de Seguridad y Limpieza para estos días, entiendo, cuántas personas lo conforman y qué dispositivos?–Se ha aumentado la plantilla de limpieza porque estos días la limpieza me preocupa mucho para mantener la impecable imagen de nuestro municipio. A nivel de seguridad todo está preparado, aunque toda seguridad es poca , contamos con protección civil , policías locales , Guardia Civil y personal de mantenimiento .– Antes de ser alcalde, ¿cómo vivía estas fiestas?–Siempre con mucha implicación y participación durante todos los días de fiesta. He estado más de 40 años al cargo de la banda de cornetas y tambores Santos Mártires , y colaborando con la parroquia. Me siento muy contento por la reagrupación tras la pandemia de la banda de tambores y cornetas y banda de música– Son muchos los abulenses que residen fuera del municipio por motivos laborales, entiendo que estos días regresan a sus raíces, ¿no es cierto?–Sí, son muchos los que se reservan estas fechas para poder participar de el ambiente festivo y regresar con sus familias y amigos. Desde aquí quiero saludar a todos aquellos que vuelven al pueblo–Unas fiestas que congregan a multitud de visitantes y que se traduce además en un revulsivo económico para los establecimientos de la zona entiendo.–Si, como es normal, son muchos los que nos visitan, desde el Ayuntamiento hacemos un gran esfuerzo económico y operativo para que estas fiestas sean todos los años un gran éxito, tanto de afluencia de gente como de repercusión económica para nuestros comercios.- Es inevitable, alcalde, que dadas las fechas en las que nos encontramos no le pregunte por las elecciones municipales. ¿Cómo las afronta?– Las afronto con más ilusión que nunca , porque amo a mi pueblo y quiero ser el alcalde de todos los abulenses , no sólo de los que me votan. Además llevo el respaldo de un gran equipo que me acompaña, y que ya está trabajando por Abla.- De esta legislatura, con lo difícil que ha sido, ¿de qué es de lo que más orgulloso se siente?– Son varias cosas las que me hacen sentir orgulloso , hemos tenido una gran gestión económica a pesar de el importante gasto realizado durante la pandemia y sus consecuencias. También me siento orgulloso de las importantes inversiones que se han producido y que se van a producir .