Cuarto Milenio investiga una extraña aparición en la carretera N-340 de Almería

Sucedió en el año 2000. Antonio Maturano conducía por la carretera N-340a por la provincia de Almería. Era una noche de luna llena. Entonces, en una pequeña recta cerca del municipio de Rioja vio algo que le marcaría desde entonces. Una extraña aparición que ahora ha investigado el programa de televisión Cuarto Milenio, de Iker Jiménez.

"Vi desde lejos a una persona andando. Era de estatura mediana. Conforme me acercaba a ella, vi que me hacía gestos con las manos, pidiéndome que aminorase la marcha. Entonces frené de golpe, lo miré por la ventana del copiloto y vi una persona con una cara en la que faltaban facciones: nariz, boca, ojos como si fueran a desaparecer", contó Antonio durante el programa emitido este domingo 11 de diciembre.

Desde ese día de hace 22 años no ha podido olvidar aquella cara que, según describe, era como "si llevase una máscara de cera que se estuviese derritiendo". Primero pensó que era un anciano. Llevaba unas ropas muy grandes para su tamaño. "Me dio una sensación de frío que me duró todo el viaje y notaba como si lo llevase detrás", según recordó en las declaraciones a Cuarto Milenio.

Hasta Almería se desplazó un equipo de Cuarto Milenio para investigar el caso, encabezado por el periodista Carlos Largo y el doctor Miguel Ángel Pertierra. Para Iker Jiménez, esta investigación ha sido pionera, pues "nunca antes se había hecho algo así, sometiendo al testigo a pruebas médicas como una resonancia magnética y un escáner cerebral". Es "como meternos en el cerebro de las personas que han vivido el misterio”, aseguraba.

En el hospital Perpetuo Socorro de Cartagena (Murcia) se estudió el cerebro de Antonio Maturano, el testigo de la aparición, en estado de relajación y mientras recordaba aquel suceso de hace 22 años. "Es un cerebro totalmente sano, incluso de una persona más joven", asegura el doctor Alonso, encargado de hacer las pruebas.

Las pruebas cerebrales relevan que se activa una parte, "la del nerviosismo/miedo" cuando rememora su experiencia del año 2000. "La amígdala no se puede activar voluntariamente; no se puede fingir un sentimiento", aclara el doctor Pertierra. Por lo tanto, según ellos, el recuerdo de Antonio es muy real.

El médium Aldo Linares entra en escena

Como es habitual en estos casos, Cuarto Milenio llevó hasta el lugar de los hechos al médium Aldo Linares, una persona extrasensible que dice ver entes del más allá.

Lo subieron a un coche y comenzaron a circular por la carretera N-340. Además, monitorizaron sus constantes cerebrales y respiratorias para registrar sus reacciones. "Tras unos 6 o 7 kilómetros notó una presencia masculina", cuentan en el programa. Aldo Linares describe entonces lo que vio: una persona que le hace el gesto de intentar que se detenga con las manos. "No es una persona afable, es chocante", asegura el médium.

Aldo Linares se bajó del coche y comenzó a caminar por medio del campo. Asegura que la presencia que nota tiene los ojos almendrados, con párpados y bolsas prominentes. Una edad de "60 y muchos años", con el pelo corto. "Tiene los pómulos muy delgados, como de alguien curtido”, dice.

El médium asegura que esa presencia tiene algo raro en la cabeza. "Tiene algún problema en la mandíbula y la parte del hombro", dice Linares, "es como si no pudiese expresarse bien". Lo único que el médium logra entender es “se han olvidado” y un nombre: Alonso.

Según los investigadores de Cuarto Milenio todo encaja. Aldo Linares describe lo mismo que vio Antonio Maturano hace 22 años. Una visión por la que ha tenido continuas pesadillas.

¿Si es un ente, podría estar relacionado con un accidente de tráfico? Aldo Linares dice que no tenía aspecto de haber muerto en ese sitio. De hecho, asegura que la presencia conocía al testigo. "Unos meses antes de la aparición había muerto un tío suyo con un tumor cerebral", relatan los investigadores, relacionándolo con esa aparición extraña de la N-340.

Hayan hallado respuesta o no a la extraña aparición de la N-340 en Rioja, lo cierto es que Antonio Maturano dice encontrarse aliviado, haber experimentado una catarsis después de 22 años de dudas, de no saber si debía haber parado su coche y atender a esa persona.

