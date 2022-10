Un anciano de Níjar se convierte en viral en el programa de Juan y Medio

José, de Níjar, se ha hecho viral tras su paso por el programa de Juan y Medio el pasado jueves. En todas las redes sociales se ha visto su divertido lapsus cuando recibió la llamada de María, también almeriense. Incluso en algunos medios de comunicación nacionales se ha convertido en noticia.

Juan y Medio le daba paso a una llamada de una mujer llamada María, a lo que José respondía: "María se llamaba mi mujer; María se llamaba mi madre; y María se llama mi hija". Así pues, "no vas a tener problemas para acordarte", le decía el presentador. Y apenas dos segundos después, cuando Juan y Medio le pidió que le preguntara a esa señora lo que quisiera, José decía: "¿cómo ha dicho que se llama?", provocando las carcajadas del público y convirtiéndose en pocas horas en un fenómeno viral. Hasta la cuenta de Canal Sur en Twitter ha bromeado al respecto: "Lo que pasa en "La Tarde", se queda en la tarde...o no ...no sé ...¿Cómo se llama el programa ese tan divertido de Canal Sur TV con Juan y Medio?".

Lo que pasa en "La Tarde", se queda en la tarde...o no ...no sé ...¿Cómo se llama el programa ese tan divertido de #CanalsurTV con Juan y Medio?😂😍



🗣️ @LATARDE_RTVA | @Evaruizcanalsur



🌐 pic.twitter.com/WUvnbUI2I0 — CanalSur (@canalsur) October 15, 2022

Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre este divertido momento protagonizado por José. Por ejemplo, el humorista Miguel Lago tuiteaba: "Cuando aparece un genio se le reconoce a la primera". Pablo Ardana escribe que "Juan y Medio tiene que ser patrimonio cultural y audiovisual del mundo", algo parecido a lo que dice José Andrés García: "Andalucía no tendrá caudales suficientes para pagar lo que Juan y Medio ha hecho por ella".

José, un hombre de 85 años muy activo

José llegó al programa La Tarde desde Níjar (Almería). Tiene 85 años y está viudo desde hace 26 años. Tiene cuatro hijos, siete nietos y cinco bisnietos. Nació en Sorbas, pero en medio de la nada. El pueblo más cercano estaba a 16 kilómetros. Es el mayor de tres varones y tres mujeres. A pesar de vivir en un sitio pobre y en años duros, nunca pasó hambre porque tenían terrenos y animales. Pero la infancia fue difícil, porque su madre quedó viuda con 33 años y se tuvo que quedar al cuidado de él y sus hermano, así como de la suegra que era ciega y de una cuñada sordo-muda.

Perdió a su mujer muy joven y desde entonces ha tenido tres parejas, pero ya lleva un tiempo solo y no le gusta: "como vivir en pareja no hay nada", asegura. José estuvo casado durante 33 años, "cinco de ellos festejando", o lo que es lo mismo, de noviazgo. Pero hasta el día de su boda no le dio ni un beso a su novia. La conoció cuando tenía 21 años. Según contó en el programa, "cuando me iba a Barcelona a trabajar fui a despedirme de mi familia y me enamoré de ella". Era su prima segunda. En cuanto llegó a Barcelona le escribió una carta y le pidió relaciones y ella le dijo que sí. "Cuando estaba en Almería tenía que hacer cinco horas de viaje andando para ir a verla", explica.

Su mujer, María, falleció con 52 años de cáncer. José ha vivido unos 40 años en Barcelona, donde siguen sus hijos y sus hermanos. De hecho, durante el programa recibió por sorpresa un vídeo de su familia deseándole suerte que le emocionó.

Ahora, en Níjar echa en falta la compañía de una mujer. "Antes sobrellevaba la soledad, pero ahora no". Desde que enviudó ha tenido tres parejas, la última de ellas la conoció a través del programa de Juan y Medio. En el pueblo no liga, porque "si te acercas a una mujer empiezan a darle a la lengua". Por eso ha decidido ir a la televisión a buscar pareja.

José asegura que está bien del oído, de la vista, e incluso conduce desde Níjar hasta Barcelona (840 kilómetros para llegar a la casa de sus hijos). "Estoy en el momento ideal de conocer una compañera", dice este anciano tan activo.

Ahora busca una mujer educada, sencilla. No le importa convivir cada tiempo en una casa diferente. "Lo ideal es que sea de Almería, pero no descarta nada". Y tuvo suerte, porque María, de 82 años (y un nombre fácil de recordar) llamó desde Almería capital.