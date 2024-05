RVFV y David Bisbal, juntos por primera vez: así suena "Rueda"

"El Tiburón", el nuevo disco del almeriense RVFV, ya está disponible en todas las plataformas. Se publicó este jueves 30 de mayo con un listado de 20 canciones que incluye numerosas colaboraciones, destacando las de Morad, Lola Índigo, Omar Montes y, por primera vez, con David Bisbal.

Los dos artistas almerienses más importantes de los últimos años se han unido en "Rueda", la pista número 3 de un disco en el que RVFV ha puesto mucho esfuerzo e ilusión. "Mucho tiempo trabajando en un álbum que ya forma parte de mi vida. Gracias a todos los que habéis participado en el proyecto, a mi gente, a mi familia", ha dicho a través de su perfil de Instagram.

En tan solo unas horas "Rueda" ya se ha convertido en tendencia en Youtube, donde acumula casi 60.000 reproducciones a la hora de publicar esta noticia. Ocupa el puesto 12 dentro de las tendencias musicales de España en Youtube.

"Rueda" es una canción de desamor y desengaño pero con mucho ritmo, lo que la convierte en una candidata para sonar en todas las pistas este verano 2024. Tiene unos precoro y estribillo sencillos y pegadizos: "Pero rueda, ya no tienes que volver, tengo otra nueva, de ti no quiero saber. Fuiste una prueba para aprender a perder. Tú, mi problema que no supe resolver. Y si preguntan por ti, no voy a responder. Tú no eras para mí y de lejos se ve. Que no hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Yo hace tiempo, en el amor, yo ya perdí la fe".

Esta colaboración con RVFV muestra a un David Bisbal en un estilo musical muy diferente al que es habitual en el cantante almeriense, jugando incluso con el Auto-Tune. Aunque, eso sí, no falta su toque personal inconfundible, con más de un gorgorito incluidos.

RVFV coloca tres canciones en tendencias de Youtube

Aunque apenas lleva unas horas publicado, parece que "El Tiburón" está destinado a ser un éxito. RVFV ha conseguido ya que tres de las canciones de este álbum estén entre los 20 primeros vídeos de las tendencias de música de Youtube en España.

"Ganamos", primer single del disco, cuyo videoclip se estrenó hace una semana, es la sexta canción en la lista de tendencias, con 267.000 reproducciones.

Un puesto más abajo, pero subiendo como la espuma, está "0 Confianza", la canción en la que RVFV cuenta con la colaboración del rapero Morad. En apenas 14 horas suma más de 65.000 reproducciones. Es el número 7 en las tendencias de Youtube.

Y como se ha dicho antes, "Rueda", junto a Bisbal, está en el puesto 12 (a la hora de elaborar esta información, aunque iba en tendencia al alza).

La tracklist de "El Tiburón"

"El Tiburón" es un disco cargado de canciones. 20, ni más ni menos. Las canciones son: