RVFV en La Resistencia: el almeriense desvela cuánto dinero tiene

El artista almeriense RVFV pasó este martes por el famoso programa La Resistencia de Movistar+ para promocionar su nuevo disco, "El Tiburón", que se publicará el 30 de mayo. Es la segunda vez que el rapero de Pescadería es invitado al show que presenta David Broncano, uno de los mayores escaparates televisivos de España. Ya estuvo en junio de 2021.

La entrevista comenzó recordando uno de los momentos más surrealistas que se han vivido en la provincia de Almería en los últimos años. "En Almería tienen hasta hipopótamos en las rotondas", dijo Grison, recordando el vídeo que se hizo viral de uno de estos animales paseando por las calles de Roquetas de Mar tras escaparse de un circo. Puedes verlo aquí.

Después llegó el turno de los regalos, algo que es costumbre en La Resistencia. RVFV entregó a David Broncano dos camisetas especiales de la UD Almería personalizadas con la imagen de su disco "El Tiburón". El presentador no dudó en ponerse una durante todo el programa y la otra se quedó decorando el escenario, junto a otros muchos de los regalos llevados por los invitados.

Pero RVFV no se fue con las manos vacías. El programa también tenía regalos para él. "Cuando viniste hace unos años me trajiste uno de los mejores regalos: unas zapatillas pintadas con mi cara en las que ponía Broncano - Me la agarras con la mano", le espetó el presentador. Por eso, La Resistencia le devolvió el detalle con otras zapatillas personalizadas donde se puede leer: "RVFV - Polla de GiRVFV".

La pregunta clásica: dinero en el banco

Cuando uno va a La Resistencia sabe que tiene que enfrentarse a las dos preguntas clásicas: dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes. En este caso, RVFV solo tuvo que responder a la primera. Aunque al principio intentó esquivar dar una cifra, finalmente lo hizo. "Son varios años de carrera ya eh, muchos streamings, muchos conciertos..." le decía Broncano. "Si con el colgante ese del Jesucristo de oro tiene para dar de comer a una familia entera dos años", añadía Grison.

"Estamos bien, no nos falta nada", respondía RVFV intentando eludir dar el dato, aunque al final no tuvo escapatoria. "No hay que hablar de dinero, lo importante es la felicidad en la vida, con dinero o sin dinero", decía antes de asegurar que tiene "un par de kilos, o por ahí".

Nervios en los conciertos, Palestina y más

Durante la charla entre RVFV y David Broncano salieron muchos temas a la palestra. Por ejemplo, el cantante almeriense confesó que sigue poniéndose muy nervioso antes de salir a actuar. "Yo estoy todo cagado cuando voy a salir; no te acostumbras", reconoce. No obstante, ya con la primera canción se le pasa y "me transformo".

También hablaron de los llamativos colgantes de oro que siempre lleva RVFV al cuello. Durante la entrevista lucía uno del escudo de la UD Almería y una bandera de Palestina. "Mi manager es palestino; fuerza para Palestina", dijo, para acabar con un "Palestina libre".

Además, La Resistencia emitió por primera vez imágenes de "Ganamos", el primer single de "El Tiburón" que se publicará el día 24 de mayo. El vídeo está grabado dentro del Power Horse Estadio de los Juegos Mediterráneos y en otros puntos emblemáticos de Almería como la torre de San Miguel de Cabo de Gata y la iglesia de las Salinas.

Miedo a los aviones y un mensaje por el AVE

RVFV viajó hasta Madrid en coche para asistir a La Resistencia. Porque, asegura, intenta evitar el avión siempre que puede. "He mejorado un poquillo la fobia a los aviones, porque no queda otra, hay que volar; pero lo que pueda hacer en coche, lo hago".

En ese punto, RVFV recordó que en Almería "estamos a tomar por c**o, en la punta de abajo, metidos en la esquina". Por eso recordó que "en Almería no tenemos AVE y tardamos 12 horas en tren pa llegar a Madrid", dijo exagerando. Por ello envió un mensaje al ministro de Transportes, Óscar Puente: "Óscar, enróllate un poco, ese tren está muy anticuado ya, tenemos que modernizarnos. Necesitamos un AVE en Almería, para ir a la velocidad de la luz. Te necesitamos Óscar".