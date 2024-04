Viator se queda a las puertas: no ha sido elegido para el Grand Prix de La 1

No ha podido ser. El municipio de Viator finalmente no ha conseguido entrar en la lista de los 14 municipios de España elegidos para participar en el Grand Prix del Verano de La 1. La radiotelevisión pública ha hecho hoy oficial la lista de los pueblos que van a estar en este divertido programa que vuelve tras muchos años de ausencia y Viator no está entre ellos.

El año pasado, el Ayuntamiento ya lo intentó pero tal y como indicaba a este periódico hace una semana su alcalde, Manuel J. Flores Malpica, "nos quedamos fuera de la primera criba", explica.

En esta ocasión, Viator sí había conseguido entrar en la fase eliminatoria y para ello tuvieron que grabar un vídeo divertido con la participación de los vecinos del pueblo donde explican por qué quieren participar en el Grand Prix y qué harían si ganasen el premio. También, en solo 3 minutos, tuvieron que explicar la historia, tradiciones y fiestas de Viator.

El mítico concurso volvió el pasado verano por todo lo alto al prime time de La 1 después de 18 años y se convirtió en el mejor estreno del año en televisión.

Los pueblos se enfrentarán, como siempre de dos en dos, en siete programas eliminatorios. Los cuatro mejor puntuados se clasificarán para las dos semifinales. El pueblo ganador de cada una de ellas accederá a la gran final del concurso.

Estos son los pueblos elegidos

Los 14 pueblos que concursarán en esta nueva edición serán, en orden alfabético: son Almacelles (Lleida - Cataluña), Bembibre (León - Castilla y León), Binissalem (Mallorca - Islas Baleares), Burela (Lugo - Galicia), Cangas de Onís (Asturias), Llerena (Badajoz - Extremadura), Medio de Cudeyo (Cantabria), Morata de Tajuña (Madrid), Ondara (Alicante - Comunidad Valenciana), Olvera (Cádiz - Andalucía), San Adrián (Navarra), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Tauste (Zaragoza - Aragón) y Villanueva de la Torre (Guadalajara -Castilla -La Mancha).

Único de Almería

Viator era el único municipio de la provincia de Almería que había sido preseleccionado para participar en el Grand Prix 2024. Por ello, su alcalde espera que finalmente sean elegidos y representar así a la provincia, que hace muchos años que no participa en este concurso televisivo.

Cabe recordar que en 2023 solo participaron ocho municipios, cada uno de una comunidad autónoma diferente. La victoria fue para Alfacar, de Granada.