Yastina Samper: el vozarrón de una garruchera sorprende en Idol Kids

Toda Garrucha estaba el sábado pegada a la televisión para ver la actuación de Yastina Samper en el programa Idol Kids, de Telecinco. La joven artista garruchera de 15 años era la encargada de abrir el concurso con su interpretación de ‘We don’t need another hero’, de Tina Turner.

El vozarrón de Yastina no pasó desapercibido para los miembros del jurado. Además, Ana Mena, Camela y Omar Montes quedaron sorprendidos por sus tablas sobre el escenario: "Qué seguridad escénica. Eres una Tina Turner de 15 años. De tu vozarrón no vamos a hablar porque es obvio, quiero destacar tu seguridad escénica”, valoró Ana Mena.

"Estás muy segura de ti misma; eres una gran artista", aseguró Dionisio Martín, de Camela. Por su parte, Omar Montes también valoró la gran actuación de la garruchera y le recomendó seguir buscando su propio camino: "Tina Turner ya tuvimos una y ahora tenemos que poner una Yastina Samper en nuestras vidas".

Yastina obtuvo los tres botones verdes del jurado y una valoración del 80,2% del público. Sin embargo, a pesar de su gran actuación, no logró ser uno de los seis concursantes que pasan a la semifinal.

La actuación completa se puede ver aquí, en la web de Telecinco.

No es la primera vez que Yastina Samper muestra sus dotes artísticas en un concurso de televisión. Hace cuatro años aparecía en La Voz Kids cantando 'The Best', de Tina Turner. Su interpretación hizo que se giraran Antonio Orozco y Rosario Flores, entrando finalmente en el equipo de ésta. Consiguió llegar a la final del concurso.