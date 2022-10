El cantante almeriense Jesús Cortes se sube esta noche al escenario de Got Talent

Solo le dejaron cantar durante cinco segundos, pero el jurado no necesitaba más tiempo para valorar y ser consciente de que él, Jesús Cortés, debía subirse al escenario de Got Talent España, que celebra ya su octava edición.

Han pasado más de dos meses desde que el artista almeriense de 40 años, un artista de renombre en la provincia y fuera de ella, viajara hasta Sevilla para participar en el casting de Got Talent 8.

El talento no tiene fin y en este espacio televisivo, que tantas puertas ha abierto a artistas que andaban a la sombra, anda en busca constante de más talento que sorprenda a público y jurado; y eso es lo que podremos ver esta noche. Cómo Jesús Cortés sorprende al jurado y al público mientras versiona la popular canción de Alejandro Sanz, Eso.

Eso que él tiene en su garganta, eso que el transmite con su voz, con su mirada, en cada actuación. Era bien niño cuando comenzó a cantar, pero no fue hasta hace algo menos de dos décadas cuando el artista almeriense comenzó a poder vivir de su pasión, la música.

Acompañado por su guitarra, con los nervios a flor de piel, pese a estar más que curtido en actuar ante numeroso público, Cortés dejó escapar su alma a través de su garganta y el resultado fue… Hay que verlo esta noche para desvelar el secreto y saber cuál fue la valoración de los jueces: Risto Mejide, Paula Echevarría, Dani Martínez y Edurne.

Antes de su paso hoy por el programa, tuvo que pasar un primer casting para esta octava edición. Él era el número 122.000. “Y después ha habido más. Piensa que también había un casting en Barcelona, además de el de Sevilla, al que fui yo y que son muchas disciplinas. Magia, baile, cantantes…”.

Los más variados talentos, entre los que supo destacar. Y eso que cuando Cortés viajó a Sevilla, no lo hizo precisamente despejado. “Había tenido dos bolos la noche anterior. Había estado forzando la voz y apenas dormí una hora para llegar a tiempo al casting”, nos explica con la amabilidad y simpatía que le caracteriza.

Con dos discos en el mercado, y en pleno proceso para grabar el tercero, Jesús Cortés sigue teniendo los pies en el suelo y más desde que vio la muerte de cerca.

En 2021, estuvo ingresado durante 52 días tras contagiarse del `maldito´ COVID, que tanto daño ha causado y sigue causando, aunque ya no esté en boca de todos a cada segundo. “Pasé mucho miedo cuando estaba ingresado. Pensaba que me iba a morir”, relata en tono serio al recordar aquellos días en los que una vez superado el peligro su preocupación era saber si podría seguir cantando.

De hecho “lo primero que hizo Jesús Cortés cuando despertó en la UCI fue preguntar por su hijo y comprobar si podía seguir cantando”. Aunque se recuperó quedan secuelas, “me cuesta más respirar y tengo que forzar más la voz, pero seguimos luchando y avanzando”, matiza.

De su paso por el programa, al que llegó alentado por su círculo más cercano y sus numerosos seguidores, asegura que “es una oportunidad para que me vean más personas, me conozcan y me sigan si les gusta mi música”.

Y así será, seguro. Y es que su talento es indudable. Con su voz sabe llegar donde otros no pueden. De hecho, él mismo se define como un cantante que “que sin ser la mejor voz o una espectacular, llega muchísimo más que cualquiera que cante o tenga mejor voz que yo todavía”

Una voz rota con mucho que cantar. Y que esta noche tendrá a miles de almerienses pendientes de la pantalla esperando su actuación en Got Talent. Mucha suerte, ARTISTA.