Un almeriense encandila a los 'coaches' de La Voz Kids y se va con David Bisbal

Juan Alonso, un joven de Roquetas de Mar, no va a poder olvidar el día en el que se subió al escenario de La Voz Kids para participar en la primera de las fases del programa tras haber superado el casting inicial: las audiciones a ciegas. El almeriense interpretó la canción 'Amor de San Juan' de Niña Pastori y poco tardó en encandilar a los coaches.

Primero fue Lola Índigo la que se dio la vuelta; acto seguido Rosario y Melendi, casi al unísono, giraron sus asientos, mientras que David Bisbal fue el último en pulsar el botón. Alonso hizo pleno gracias a su calidad vocal y desparpajo sobre el escenario.

Era entonces el momento de deliberar y decidir en qué equipo quería enrolarse para continuar su recorrido en el programa. Al terminar su actuación, entre vítores y 'olés' por parte de los coaches y del público, el pequeño Juan recibió la habitual pregunta que hacen los artistas del formato a cada participante: "¿Cómo te llamas y de dónde vienes?", le inquirió Bisbal. "Me llamo Juan y vengo de Roquetas de Mar, Almería", respondió el pequeño. La reacción del almeriense más internacional no se hizo esperar: "¡Venga ya!", exclamó su paisano, para seguidamente matizar ante sus compañeros que "eso no quiere decir nada". "Ya veremos", espetaba Rosario.

¿PERDÓN? 🫶



Todavía estamos soñando con la actuación de Juan Alonso en #LaVozKids. ✨



Vídeo completo ▶️ https://t.co/4Ec6nxUzON pic.twitter.com/PCGIKtVGj5 — La Voz Kids (@LaVozKids) May 19, 2024

Como almeriense, Bisbal tomaba entonces la palabra para valorar la actuación del roquetero. "Hemos escuchado este tema versionado en este programa muchas veces", indicaba el cantante, que reconocía que al principio de la actuación "había tenido dudas". "Es verdad que se te ha visto la agilidad vocal aflamencada desde el principio, que a mí me encanta, pero tenía dudas en algunas terminaciones y a veces te subías un poquito de tono", desarrollaba. No obstante, matizaba que todo ello "se puede mejorar".

"Me has encantado desde el principio"

Lola Índigo, por su parte, quiso hacer valer el aliciente de haberse girado la primera. "Me has encantado desde el principio, pero cuando me he dado la vuelta y te he visto bailando... Quiero que seas mi 'morenillo chiquitillo' de La Voz Kids", abundaba la que fuera participante de OT 2017.

Rosario incidía en los nervios que había pasado el joven artista durante su actuación, al tiempo que se mostraba convencida "de que en tu casa cantas como la gloria, porque cuando uno está tranquilo canta mejor".

Melendi quiso ser más precavido, siendo consciente de que los aspirantes con "ese deje flamenquito" suelen escoger a otros coaches. Pese a ello, el cantante asturiano trató de convencer al joven dándole la posibilidad de tener "ese toque de exclusividad y representar el palo más aflamencado" dentro de su equipo.

Llegó entonces el momento de que el artista roquetero diera a conocer su decisión y, tras ensalzar a cada uno de los coaches, finalmente optó por unirse al equipo de su paisano David Bisbal. Ambos se fundieron en un abrazo y de esta manera empezaron juntos un camino que, quién sabe, hasta dónde puede llevar a este joven de Roquetas de Mar que ya ha dado el salto a uno de los formatos de entretenimiento más importantes del país.